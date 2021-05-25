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В Кабмине призвали украинских журналистов и активистов не ездить в Беларусь

Вторник, 25 мая 2021, 16:51
В Кабмине призвали украинских журналистов и активистов не ездить в Беларусь
фрагмент плаката Андрея Ермоленко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко осудили нарушения властями Республики Беларусь прав и свобод представителей медиасферы и призвали украинцев воздержаться от поездок в эту страну.

Источник: совместное заявление МИД и МКИП

Прямая речь: "Продолжение притеснений против журналистов, наступление на свободу слова и жизни журналистов продолжаются вопреки требованиям демократического мира и международным обязательствам Беларуси.

Узурпируя белорусское информационное пространство, Минск умышленно и беспринципно пытается установить тотальный информационный контроль и наполнять его исключительно провластной пропагандой, чему не может быть места в современном мире.

Учитывая угрозу и непредсказуемость действий власти Беларуси призываем украинских журналистов, представителей правозащитных организаций, общественных активистов воздержаться от поездок в эту страну".

Детали: Руководители украинских министерств отметили, что требуют от белорусских властей немедленно освободить оппозиционера Романа Протасевича и других политических заключенных, прекратить репрессии против независимых средств массовой информации и восстановить уважение к правам и свободам человека.

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Предыстория: 

  • Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией.
  • Вечером 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных.
  • Такие действия вызваны тем, что 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь

Украинская правда

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