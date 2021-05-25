В Кабмине призвали украинских журналистов и активистов не ездить в Беларусь

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко осудили нарушения властями Республики Беларусь прав и свобод представителей медиасферы и призвали украинцев воздержаться от поездок в эту страну.

Источник: совместное заявление МИД и МКИП

Прямая речь: "Продолжение притеснений против журналистов, наступление на свободу слова и жизни журналистов продолжаются вопреки требованиям демократического мира и международным обязательствам Беларуси.

Узурпируя белорусское информационное пространство, Минск умышленно и беспринципно пытается установить тотальный информационный контроль и наполнять его исключительно провластной пропагандой, чему не может быть места в современном мире.

Учитывая угрозу и непредсказуемость действий власти Беларуси призываем украинских журналистов, представителей правозащитных организаций, общественных активистов воздержаться от поездок в эту страну".

Детали: Руководители украинских министерств отметили, что требуют от белорусских властей немедленно освободить оппозиционера Романа Протасевича и других политических заключенных, прекратить репрессии против независимых средств массовой информации и восстановить уважение к правам и свободам человека.

Читайте также: Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом

Предыстория: