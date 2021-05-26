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В УЄФА почали дисциплінарне провадження проти клубів, що залишилися в Суперлізі

Середа, 26 травня 2021, 05:33

В УЄФА почали дисциплінарне провадження щодо футбольних клубів "Реал", "Барселона" і "Ювентус" - це пов’язане з участю в проєкті футбольної Суперліги.  

Джерело: заява УЄФА

Деталі: Як повідомляється, інспектори УЄФА з етики та дисципліни провели розслідування. Проти клубів порушене провадження "за можливе порушення нормативно-правової бази УЄФА".

Дослівно заява УЄФА: "Після розслідування, проведеного інспекторами УЄФА з етики та дисципліни в зв'язку з проєктом так званої "Суперліги", проти "Реалу", "Барселони" і "Ювентусу" було порушено дисциплінарне провадження за можливе порушення нормативно-правової бази УЄФА".

Передісторія:

  • 19 квітня 12 європейських клубів оголосили про створенняфутбольної Суперліги. Це "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Челсі", "Арсенал", "Тоттенхем", "Реал", "Барселона", "Атлетіко", "Ювентус", "Мілан" та "Інтер".
  • 20 квітня після шквалу критики 6 англійських клубівоголосили про вихід із Суперліги: "Манчестер Сіті", "Челсі", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ліверпуль", "Тоттенхем". Згодом ще 3 клуби відмовились від участі в Суперлізі, що, дало підставу деяким оглядачам відзначити, що Суперліга померла, щойно народившись.
  • УЄФА залишила за собою право вжити щодо клубів, які не покинули Суперлігу ("Реал", "Барселона" і "Ювентус"), будь-які дії, які вважає за доцільне.
  • Кожен клуб, що розкаявся, "як жест доброї волі разом з іншими клубами зробить загальне пожертвування на суму 15 млн євро, яке піде на розвиток дитячо-юнацького та масового футболу в локальних спільнотах по всій Європі, в тому числі у Великій Британії" . Крім того, команди погоджуються також на п'ятивідсоткове скорочення призових за участь в одному сезоні клубних турнірів УЄФА і на перерозподіл цих коштів.

Теми: УЄФАфутболспорт


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