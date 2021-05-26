В УЄФА почали дисциплінарне провадження проти клубів, що залишилися в Суперлізі

В УЄФА почали дисциплінарне провадження щодо футбольних клубів "Реал", "Барселона" і "Ювентус" - це пов’язане з участю в проєкті футбольної Суперліги.

Джерело: заява УЄФА

Деталі: Як повідомляється, інспектори УЄФА з етики та дисципліни провели розслідування. Проти клубів порушене провадження "за можливе порушення нормативно-правової бази УЄФА".

Дослівно заява УЄФА: "Після розслідування, проведеного інспекторами УЄФА з етики та дисципліни в зв'язку з проєктом так званої "Суперліги", проти "Реалу", "Барселони" і "Ювентусу" було порушено дисциплінарне провадження за можливе порушення нормативно-правової бази УЄФА".

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