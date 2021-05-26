В УЕФА начали дисциплинарное производство против клубов, оставшихся в Суперлиге

В УЕФА начали дисциплинарное производство в отношении футбольных клубов "Реал", "Барселона" и "Ювентус" - это связано с участием в проекте футбольной Суперлиги.

Источник: заявление УЕФА

Детали: Как сообщается, инспекторы УЕФА по этике и дисциплине провели расследование. Против клубов нарушено производство "за возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА".

Дословно заявление УЕФА: "После расследования, проведенного инспекторами УЕФА по этике и дисциплине в связи с проектом так называемой "Суперлиги", против " Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" было возбуждено дисциплинарное производство за возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА".

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