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В УЕФА начали дисциплинарное производство против клубов, оставшихся в Суперлиге

Среда, 26 мая 2021, 05:33
В УЕФА начали дисциплинарное производство против клубов, оставшихся в Суперлиге

В УЕФА начали дисциплинарное производство в отношении футбольных клубов "Реал", "Барселона" и "Ювентус" - это связано с участием в проекте футбольной Суперлиги.

Источник: заявление УЕФА

Детали: Как сообщается, инспекторы УЕФА по этике и дисциплине провели расследование. Против клубов нарушено производство "за возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА".

Дословно заявление УЕФА: "После расследования, проведенного инспекторами УЕФА по этике и дисциплине в связи с проектом так называемой "Суперлиги", против " Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" было возбуждено дисциплинарное производство за возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА".

Предыстория:

  • 19 апреля 12 европейских клубов объявили о создании футбольной Суперлиги. Это "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Милан" и "Интер".
  • 20 апреля после шквала критики 6 английских клубов объявили о выходе из Суперлиги "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм". Впоследствии еще 3 клуба отказались от участия в Суперлиге, что дало основание некоторым обозревателям отметить, что Суперлига умерла, едва родившись.
  • УЕФА оставила за собой право принять насчет клубов, которые  не покинули Суперлигу ("Реал", "Барселона" и "Ювентус"), любые меры, которые считает целесообразными.
  • Каждый раскаявшийся клуб "в качестве жеста доброй воли вместе с другими клубами сделает общее пожертвования на сумму 15 млн евро, которое пойдет на развитие детско-юношеского и массового футбола в локальных сообществах по всей Европе, в том числе в Великобритании". Кроме того, команды соглашаются также на пятипроцентное сокращение призовых за участие в одном сезоне клубных турниров УЕФА и на перераспределение этих средств.

"Украинская правда" в Threads

Темы: УЕФАфутболспорт
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