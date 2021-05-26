У Путина предлагают Лукашенко начать летать в оккупированный Крым

Постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов предложил Беларуси открыть прямое авиасообщение с оккупированным Россией полуостровом на фоне авиаблокады страны цивилизованным миром.

Источник: Мурадов в Facebook

Прямая речь: "Воздушная гавань Крыма открыта для Белоруссии.

Призывы ряда стран Запада и их балтийских вассалов устроить воздушную блокаду Белоруссии - это еще один сигнал нашим друзьям в Минске – воздушная гавань в Симферополе открыта для вас".

Детали: По словам Мурадова, для Беларуси это еще и вектор стратегического развития, вектор восстановления "нашего общего цивилизационного и экономического пространства".

Постпред отметил, что курорты и здравницы Черного моря ждут белорусских туристов.

"Крым показывает всем близким нам народам: пора возвращаться домой и развивать дальше нашу совместную цивилизацию. Крым это говорит своими действиями — и Украине, и Белоруссии, и другим государствам постсоветского пространства, если они, конечно, здраво оценивают свою историческую перспективу", - пишет представитель Путина.

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