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У Путина предлагают Лукашенко начать летать в оккупированный Крым

Среда, 26 мая 2021, 14:10

Постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов предложил Беларуси открыть прямое авиасообщение с оккупированным Россией полуостровом на фоне авиаблокады страны цивилизованным миром.

Источник: Мурадов в Facebook

Прямая речь: "Воздушная гавань Крыма открыта для Белоруссии.

Призывы ряда стран Запада и их балтийских вассалов устроить воздушную блокаду Белоруссии - это еще один сигнал нашим друзьям в Минске – воздушная гавань в Симферополе открыта для вас".

Детали: По словам Мурадова, для Беларуси это еще и вектор стратегического развития, вектор восстановления "нашего общего цивилизационного и экономического пространства".

Постпред отметил, что курорты и здравницы Черного моря ждут белорусских туристов.

"Крым показывает всем близким нам народам: пора возвращаться домой и развивать дальше нашу совместную цивилизацию. Крым это говорит своими действиями — и Украине, и Белоруссии, и другим государствам постсоветского пространства, если они, конечно, здраво оценивают свою историческую перспективу", - пишет представитель Путина.

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Предыстория: 

  • Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией.
  • Вечером 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных.
  • Такие действия вызваны тем, что 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь

Украинская правда
Темы: БеларусьКрымавиаПутин


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