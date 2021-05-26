Літак "Бєлавіа" не пустили з Білорусі в ЄС: покружляв і сів

Літак "Бєлавіа" рейсу Мінськ-Барселона повернувся в пункт вильоту, оскільки його не пустили в першу на шляху слідування країну Євросоюзу – в Польщу.

Джерело: Російська служба ВВС в Telegram

Деталі: За інформацією видання, літак не пустили в Польщу, тому що по маршруту слідування - повітряний простір Франції, яка закрила небо для "Бєлавіа".

Так виглядає траєкторія його польоту:

Передісторія:

Ввечері 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних.

Кабінет міністрів України також вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 26 травня і заборонив польоти над білоруською територією.

Такі дії викликані тим, що 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.

У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.

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