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Самолет "Белавиа" не пустили из Беларуси в ЕС: покружил и сел

Среда, 26 мая 2021, 17:08
Самолет Белавиа не пустили из Беларуси в ЕС: покружил и сел

Самолет "Белавиа" рейса Минск-Барселона вернулся в пункт вылета, поскольку его не пустили в первую на пути следования страну Евросоюза – в Польшу.

Источник: Русская служба ВВС в Telegram

Детали: По информации издания, самолет не пустили в Польшу, потому что по маршруту следования — воздушное пространство Франции, которая закрыла небо для "Белавиа".

Так выглядит траектория его полета:

 
 

Предыстория: 

  • Вечером 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных.
  • Кабинет министров Украины также решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией.
  • Такие действия вызваны тем, что 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.

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Темы: БеларусьавиаЕСПольша
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