Самолет "Белавиа" не пустили из Беларуси в ЕС: покружил и сел
Среда, 26 мая 2021, 17:08
Самолет "Белавиа" рейса Минск-Барселона вернулся в пункт вылета, поскольку его не пустили в первую на пути следования страну Евросоюза – в Польшу.
Источник: Русская служба ВВС в Telegram
Детали: По информации издания, самолет не пустили в Польшу, потому что по маршруту следования — воздушное пространство Франции, которая закрыла небо для "Белавиа".
Так выглядит траектория его полета:
Предыстория:
- Вечером 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных.
- Кабинет министров Украины также решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией.
- Такие действия вызваны тем, что 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
- В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
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