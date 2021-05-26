Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Самолет "Белавиа" не пустили из Беларуси в ЕС: покружил и сел

Среда, 26 мая 2021, 17:08

Самолет "Белавиа" рейса Минск-Барселона вернулся в пункт вылета, поскольку его не пустили в первую на пути следования страну Евросоюза – в Польшу.

Источник: Русская служба ВВС в Telegram

Детали: По информации издания, самолет не пустили в Польшу, потому что по маршруту следования — воздушное пространство Франции, которая закрыла небо для "Белавиа".

Так выглядит траектория его полета:

 

Предыстория: 

  • Вечером 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных.
  • Кабинет министров Украины также решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией.
  • Такие действия вызваны тем, что 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.

Читайте такжеТерроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом

Темы: БеларусьавиаЕСПольша


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеркаль уходит из "Нафтогаза"

видеоНовым владельцем "Украинской правды" стал Томаш Фиала

Кабмин утвердил санкции против 11 российских актеров

Протасевич работал журналистом на Донбассе – Белецкий

В Киеве подорожает проезд, но не до 20-25 гривен – Кличко

фото, видеоУбийство известного историка: в Николаеве задержали подозреваемого

Все новости...
Беларусь
Подросток покончил с собой из-за дела о митингах в Беларуси – правозащитники
Агентство ЕС рекомендовало всем авиакомпаниям избегать Беларуси по соображениям безопасности
Лукашенко: России не нужна боль с включением Беларуси в свой состав
Последние новости
17:28
Высоцкий стал первым заместителем министра агрополитики
17:08
фотоСамолет "Белавиа" не пустили из Беларуси в ЕС: покружил и сел
16:56
Из сектора Газа вернули более сотни украинцев – Кулеба
16:52
фотоРезервисты учились защищать государственную границу
16:49
Глава Госкосмоса: Доходы аграриев вырастут на $2,5 млрд благодаря спутниковым технологиям
16:40
Подросток покончил с собой из-за дела о митингах в Беларуси – правозащитники
16:33
Франция введет самоизоляцию для путешественников из Великобритании
16:18
Харьковский пограничник взял взятку за снятие запрета на въезд в Украину – прокуратура
16:17
Агентство ЕС рекомендовало всем авиакомпаниям избегать Беларуси по соображениям безопасности
16:15
Арахамия возглавил набсовет Офиса по привлечению инвестиций UkraineInvest
Все новости...