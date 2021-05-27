Закрили справу проти Тупицького за конфлікт інтересів і неповну декларацію
Суд закрив справу про можливий конфлікт інтересів і недекларування майна звільненим головою Конституційного Суду Олександром Тупицьким.
Джерело: засідання Голосіївського райсуду Києва
Деталі: Суд розглядав адміністративний протокол стосовно Тупицького і вирішив, що в його діях відсутнє правопорушення.
Національне агентство з питань запобігання корупції та прокуратура стверджували, що Тупицький не задекларував землю в Криму.
Конфлікт інтересів стосувався скандального рішення, коли Конституційний Суд скасував низку антикорупційних статей. На думку НАЗК і прокуратури, у Тупицького був конфлікт, оскільки стосовно нього теж тривала перевірка декларації.
Сам Тупицький запевняв, що він не мав декларувати ділянку в Криму, бо правочин, тобто купівля, на окупованих територіях є нікчемним.
Також він стверджував, що виконав вимоги закону щодо конфлікту інтересів, зокрема, подав заяву про самовідвід, але на засідання КС її відхилили.
Що було раніше: Суди закрили аналогічні справи стосовно суддів КС Ігоря Сліденка та Ірини Завгородньої.
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Передісторія:
- 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства.
- 1 лютого стало відомо, що НАЗК склало протоколи стосовно 3 суддів Конституційного суду. Їх підозрювали у конфлікті інтересів.