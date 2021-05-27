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Закрили справу проти Тупицького за конфлікт інтересів і неповну декларацію

Четвер, 27 травня 2021, 11:27
Закрили справу проти Тупицького за конфлікт інтересів і неповну декларацію

Суд закрив справу про можливий конфлікт інтересів і недекларування майна звільненим головою Конституційного Суду Олександром Тупицьким. 

Джерело: засідання Голосіївського райсуду Києва

Деталі: Суд розглядав адміністративний протокол стосовно Тупицького і вирішив, що в його діях відсутнє правопорушення.

Національне агентство з питань запобігання корупції та прокуратура стверджували, що Тупицький не задекларував землю в Криму

Конфлікт інтересів стосувався скандального рішення, коли Конституційний Суд скасував низку антикорупційних статей. На думку НАЗК і прокуратури, у Тупицького був конфлікт, оскільки стосовно нього теж тривала перевірка декларації.

Сам Тупицький запевняв, що він не мав декларувати ділянку в Криму, бо правочин, тобто купівля, на окупованих територіях є нікчемним.

Також він стверджував, що виконав вимоги закону щодо конфлікту інтересів, зокрема, подав заяву про самовідвід, але на засідання КС її відхилили.

Що було раніше: Суди закрили аналогічні справи стосовно суддів КС Ігоря Сліденка та Ірини Завгородньої.

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Передісторія:

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства.
  • 1 лютого стало відомо, що НАЗК склало протоколи стосовно 3 суддів Конституційного суду. Їх підозрювали у конфлікті інтересів.

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ТупицькийсудНАЗК
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