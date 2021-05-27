Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Закрили справу проти Тупицького за конфлікт інтересів і неповну декларацію

Четвер, 27 травня 2021, 11:27

Суд закрив справу про можливий конфлікт інтересів і недекларування майна звільненим головою Конституційного Суду Олександром Тупицьким. 

Джерело: засідання Голосіївського райсуду Києва

Деталі: Суд розглядав адміністративний протокол стосовно Тупицького і вирішив, що в його діях відсутнє правопорушення.

Національне агентство з питань запобігання корупції та прокуратура стверджували, що Тупицький не задекларував землю в Криму

Конфлікт інтересів стосувався скандального рішення, коли Конституційний Суд скасував низку антикорупційних статей. На думку НАЗК і прокуратури, у Тупицького був конфлікт, оскільки стосовно нього теж тривала перевірка декларації.

Сам Тупицький запевняв, що він не мав декларувати ділянку в Криму, бо правочин, тобто купівля, на окупованих територіях є нікчемним.

Також він стверджував, що виконав вимоги закону щодо конфлікту інтересів, зокрема, подав заяву про самовідвід, але на засідання КС її відхилили.

Що було раніше: Суди закрили аналогічні справи стосовно суддів КС Ігоря Сліденка та Ірини Завгородньої.

Читайте також: Недоторканні. Розбираємо біографії та рішення суддів Конституційного Суду

Передісторія:

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства.
  • 1 лютого стало відомо, що НАЗК склало протоколи стосовно 3 суддів Конституційного суду. Їх підозрювали у конфлікті інтересів.

Соня Лукашова, УП
Теми: ТупицькийсудНАЗК


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоПорошенко проігнорував допит в СБУ: помчав "назустріч сонцю"

Кравчук: Мінськ не може бути майданчиком для переговорів по Донбасу

фотоНа Широкому Лані випробовують САУ "Богдана"

фото Прокуратура заявляє, що спіймала на хабарі керівників "Конча-Заспи" і Голосіївського парку

Лист про "бомбу" на Ryanair прийшов пізніше, ніж пілотам заявили про нього з Мінська – ЗМІ

2 мільйони українців одужали від COVID, 50 тисяч померли за час пандемії

Усі новини...
Тупицький
Тупицького судитимуть за злочини проти правосуддя
Тупицький каже, що слідчі у нього вдома нічого цікавого не знайшли
Тупицький і Касмінін через ОАСК намагаються повернути посади і зарплату суддів
Останні новини
13:38
Дія.City: ІТ-бізнес підтримує податкові ставки фінального законопроєкту
13:23
У Порошенка пояснили, чому він проігнорував допит СБУ
13:17
Лувр очолила жінка вперше за 228 років існування музею
13:06
картаОстанні дні травня будуть з дощем, градом і грозами
13:02
На стадіоні у Львові відкриють центр вакцинації від COVID-19
12:54
Щоб уникнути переслідувань: "Відкрита Росія" заявила про самоліквідацію
12:51
Tesla вивчає можливість купівлі заводу з виробництва чипів – FT
12:46
Естонія приєдналася до країн, які більше не прийматимуть рейси "Белавіа"
12:39
Чоловіка, який погрожував підірвати банк у центрі Києва, примусово лікуватимуть
12:36
Цьогоріч на велику приватизацію виставлять сім об’єктів – Шмигаль
Усі новини...