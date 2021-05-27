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Закрыли дело против Тупицкого за конфликт интересов и неполную декларацию

Четверг, 27 мая 2021, 11:27

Суд закрыл дело о возможном конфликте интересов и недекларировании имущества уволенным главой Конституционного Суда Александром Тупицким.

Источник: заседание Голосеевского райсуда Киева

Детали: Суд рассматривал административный протокол в отношении Тупицкого и решил, что в его действиях отсутствует правонарушение.

Национальное агентство по предупреждению коррупции и прокуратура утверждали, что Тупицкий не задекларировал землю в Крыму.

Конфликт интересов касался скандального решения, когда Конституционный Суд отменил ряд антикоррупционных статей. По мнению НАПК и прокуратуры, у Тупицкого был конфликт, поскольку в отношении него тоже длилась проверка декларации.

Сам Тупицкий уверял, что он не должен был декларировать участок в Крыму, потому что сделка, то есть покупка, на оккупированных территориях является ничтожной.

Также он утверждал, что выполнил требования закона о конфликте интересов, в частности, подал заявление о самоотводе, но на заседании КС его отклонили.

Что было ранее: Суды закрыли аналогичные дела в отношении судей КС Игоря Слиденко и Ирины Завгородней.

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Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.
  • 1 февраля стало известно, что НАПК составило протоколы на 3 судей Конституционного суда. Их подозревали в конфликте интересов.

Соня Лукашова, УП
Темы: ТупицкийсудНАПК


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