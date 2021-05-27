Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Закрыли дело против Тупицкого за конфликт интересов и неполную декларацию

Четверг, 27 мая 2021, 11:27
Закрыли дело против Тупицкого за конфликт интересов и неполную декларацию

Суд закрыл дело о возможном конфликте интересов и недекларировании имущества уволенным главой Конституционного Суда Александром Тупицким.

Источник: заседание Голосеевского райсуда Киева

Детали: Суд рассматривал административный протокол в отношении Тупицкого и решил, что в его действиях отсутствует правонарушение.

Национальное агентство по предупреждению коррупции и прокуратура утверждали, что Тупицкий не задекларировал землю в Крыму.

Конфликт интересов касался скандального решения, когда Конституционный Суд отменил ряд антикоррупционных статей. По мнению НАПК и прокуратуры, у Тупицкого был конфликт, поскольку в отношении него тоже длилась проверка декларации.

Сам Тупицкий уверял, что он не должен был декларировать участок в Крыму, потому что сделка, то есть покупка, на оккупированных территориях является ничтожной.

Также он утверждал, что выполнил требования закона о конфликте интересов, в частности, подал заявление о самоотводе, но на заседании КС его отклонили.

Что было ранее: Суды закрыли аналогичные дела в отношении судей КС Игоря Слиденко и Ирины Завгородней.

Читайте также: Неприкасаемые. Разбираем биографии и решения судей Конституционного Суда

Предыстория:

  • 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.
  • 1 февраля стало известно, что НАПК составило протоколы на 3 судей Конституционного суда. Их подозревали в конфликте интересов.

Соня Лукашова, УП
Темы: ТупицкийсудНАПК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Тупицкий
Украина направила Австрии ходатайство о выдаче Тупицкого - СМИ
В Конституционном суде не смогли выдвинуть кандидатов на должность председателя
Тупицкий незаконно пересек границу на "такси возможностей" - ОГП
Последние новости
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
Все новости...
Реклама: