Закрыли дело против Тупицкого за конфликт интересов и неполную декларацию
Суд закрыл дело о возможном конфликте интересов и недекларировании имущества уволенным главой Конституционного Суда Александром Тупицким.
Источник: заседание Голосеевского райсуда Киева
Детали: Суд рассматривал административный протокол в отношении Тупицкого и решил, что в его действиях отсутствует правонарушение.
Национальное агентство по предупреждению коррупции и прокуратура утверждали, что Тупицкий не задекларировал землю в Крыму.
Конфликт интересов касался скандального решения, когда Конституционный Суд отменил ряд антикоррупционных статей. По мнению НАПК и прокуратуры, у Тупицкого был конфликт, поскольку в отношении него тоже длилась проверка декларации.
Сам Тупицкий уверял, что он не должен был декларировать участок в Крыму, потому что сделка, то есть покупка, на оккупированных территориях является ничтожной.
Также он утверждал, что выполнил требования закона о конфликте интересов, в частности, подал заявление о самоотводе, но на заседании КС его отклонили.
Что было ранее: Суды закрыли аналогичные дела в отношении судей КС Игоря Слиденко и Ирины Завгородней.
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Предыстория:
- 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.
- 1 февраля стало известно, что НАПК составило протоколы на 3 судей Конституционного суда. Их подозревали в конфликте интересов.