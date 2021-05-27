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Боевики "открыли дело" против Протасевича, обвиняют в особо тяжких преступлениях

Четверг, 27 мая 2021, 16:23

Так называемая "генеральная прокуратура ЛНР" сообщила о "возбуждении дела" против задержанного в Беларуси Романа Протасевича, который работал журналистом и освещал войну на Донбассе в составе "Азова".

Источник: сайт "генеральной прокуратуры ЛНР"

Дословно: "Установлено, что летом 2014 года Протасевич добровольно вступил в ряды террористической организации "Азов", запрещенной в "ЛНР".  После чего, в период с лета 2014 года по зиму 2015 года… принимал участие в боевых действиях в составе указанного добровольческого батальона на территории Донбасса.

Так Протасевич применяя тяжёлое вооружение (пушек МТ-12, гаубиц Д-30, минометов, зенитных установок), совершил ряд особо тяжких преступлений, выразившихся в осуществлении обстрелов населенных пунктов "ДНР", что повлекло гибель и ранение мирных граждан, разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры".

Детали: Оккупанты также обнародовали несколько фотографий, на которых якобы Протасевич стоит с оружием и в военной форме.

 
 

Что было раньше: Основатель батальона "Азов" Андрей Белецкий сообщил, что задержанный в Минске белорусский журналист Роман Протасевич работал как журналист на Донбассе.

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Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра ЛукашенкоБеларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился  бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевичаи его девушку задержали.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.

Украинская правда
Темы: Донбассвойна


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