Боевики "открыли дело" против Протасевича, обвиняют в особо тяжких преступлениях

Так называемая "генеральная прокуратура ЛНР" сообщила о "возбуждении дела" против задержанного в Беларуси Романа Протасевича, который работал журналистом и освещал войну на Донбассе в составе "Азова".

Источник: сайт "генеральной прокуратуры ЛНР"

Дословно: "Установлено, что летом 2014 года Протасевич добровольно вступил в ряды террористической организации "Азов", запрещенной в "ЛНР". После чего, в период с лета 2014 года по зиму 2015 года… принимал участие в боевых действиях в составе указанного добровольческого батальона на территории Донбасса.

Так Протасевич применяя тяжёлое вооружение (пушек МТ-12, гаубиц Д-30, минометов, зенитных установок), совершил ряд особо тяжких преступлений, выразившихся в осуществлении обстрелов населенных пунктов "ДНР", что повлекло гибель и ранение мирных граждан, разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры".

Детали: Оккупанты также обнародовали несколько фотографий, на которых якобы Протасевич стоит с оружием и в военной форме.

Что было раньше: Основатель батальона "Азов" Андрей Белецкий сообщил, что задержанный в Минске белорусский журналист Роман Протасевич работал как журналист на Донбассе.

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