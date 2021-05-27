До Протасевича пустили адвоката
Четвер, 27 травня 2021, 22:36
До захопленого у Мінську опозиційного журналіста Романа Протасевича пустили адвоката Інесу Аленську, проте вона не може повідомити в якому статусі перебуває її підзахисний.
Джерело: Радіо Свобода (Білорусь)
Пряма мова: "Мені не повідомили про обсяг інформації, яку я не можу опублікувати, тому я не можу повідомити більше нічого".
Деталі: Водночас, адвокат стверджує, що у Протасевича "все добре, він бадьорий, позитивний, веселий, хвилюватись немає за що".
Раніше Аленську кілька днів не пускали до зухвало захопленого журналіста.
Передісторія:
- 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
- У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних. Агентство ЄС із повітряного руху рекомендувало облітати Білорусь через країни Балтії.
Українська правда