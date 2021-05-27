До Протасевича пустили адвоката

До захопленого у Мінську опозиційного журналіста Романа Протасевича пустили адвоката Інесу Аленську, проте вона не може повідомити в якому статусі перебуває її підзахисний.

Джерело: Радіо Свобода (Білорусь)

Пряма мова: "Мені не повідомили про обсяг інформації, яку я не можу опублікувати, тому я не можу повідомити більше нічого".

Деталі: Водночас, адвокат стверджує, що у Протасевича "все добре, він бадьорий, позитивний, веселий, хвилюватись немає за що".

Раніше Аленську кілька днів не пускали до зухвало захопленого журналіста.

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