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К Протасевичу пустили адвоката

Четверг, 27 мая 2021, 22:36
К Протасевичу пустили адвоката

К захваченному в Минске оппозиционному журналиста Романа Протасевича пустили адвоката Инессу Аленскую, однако она не может сообщить в каком статусе находится ее подзащитный.

Источник: Радио Свобода (Беларусь)

Прямая речь: "Мне не сообщили об объеме информации, которую я не могу опубликовать, поэтому я не могу сообщить больше ничего".

Детали: В то же время, адвокат утверждает, что в Протасевича "все хорошо, он бодр, позитивен, веселый, волноваться не за что".

Ранее адвоката несколько дней не пускали к захваченному журналисту.

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился  бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
  • 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных. Агентство ЕС по воздушному движению рекомендовало облетать Беларусь через Балтию.

Украинская правда

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Темы: Беларусьоппозиция
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