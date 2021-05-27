К Протасевичу пустили адвоката

К захваченному в Минске оппозиционному журналиста Романа Протасевича пустили адвоката Инессу Аленскую, однако она не может сообщить в каком статусе находится ее подзащитный.

Источник: Радио Свобода (Беларусь)

Прямая речь: "Мне не сообщили об объеме информации, которую я не могу опубликовать, поэтому я не могу сообщить больше ничего".

Детали: В то же время, адвокат утверждает, что в Протасевича "все хорошо, он бодр, позитивен, веселый, волноваться не за что".

Ранее адвоката несколько дней не пускали к захваченному журналисту.

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