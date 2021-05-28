Китай звинуватив США у "політичних маніпуляціях" через розслідування причин пандемії Covid-19

Китай засуджує плани США щодо розслідування того, чи Covid-19 походить з китайської лабораторії в Ухані.

Джерело: DW, ВВС

Деталі: Президент США Джо Байден заявив, що має намір оприлюднити результати звіту розвідки про походження вірусу Covid-19.

У той же час міністерство закордонних справ Китаю звинуватило США у "політичних маніпуляціях" та бажанні перекласти відповідальність за пандемію.

Речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь відхилив будь-який зв'язок між Covid-19 та лабораторією з вивчення вірусів у китайському місті Ухань.

Що передувало: Розвідка США заявила, що троє вчених інституту вірусології в Ухані захворіли до оголошення про COVID.

Президент США Джо Байден просить розвідку подвоїти зусилля у розслідуванні щодо походження COVID-19 та чекає через 90 днів остаточний звіт з цього питання.

Нагадаємо: Першим офіційно підтвердженим випадком COVID-19 була людина, котра захворіла в Китаї 2 грудня 2019 року.

31 грудня 2019 року китайська влада повідомила Всесвітню організацію охорони здоров'я про випадки пневмонії, викликаної невідомим збудником. 3 січня 2020 року китайські служби повідомили ВООЗ про 44 випадки пневмонії в місті Ухань провінції Хубей.

Влада Китаю відмовлялася надавати експертам ВООЗ, які працювали в Ухані на початку 2021 року, первинну інформацію про ранні випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19.

Експерти вважають, що влада Китаю запізно повідомила світові про загрозу й применшувала масштаби епідемії.

Італійський Національний інститут раку в Мілані заявляв, що коронавірус циркулював в Італії з вересня 2019 року і міг поширитися за межі Китаю раніше, ніж вважалося.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нова загроза чи паніка, позбавлена сенсу: як мутований COVID з Британії налякав уряди по всьому світу