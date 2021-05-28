Китай обвинил США в "политических манипуляциях" из-за расследования причин пандемии Covid-19

Китай осуждает планы США по расследованию того, что Covid-19 происходит с китайской лаборатории в Ухане.

Источник: DW, ВВС

Детали: Президент США Джо Байден заявил, что намерен обнародовать результаты отчета разведки о происхождении вируса Covid-19.

В то же время министерство иностранных дел Китая обвинило США в "политических манипуляциях" и желании переложить ответственность за пандемию.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзян отклонил всякую связь между Covid-19 и лабораторией по изучению вирусов в китайском городе Ухань.

Что предшествовало: Разведка США заявила, что трое ученых института вирусологии в Ухане заболели до объявления о COVID.

Президент США Джо Байден просит разведку удвоить усилия в расследовании касательно происхождения COVID-19 и ждет через 90 дней окончательный отчет по этому вопросу.

Напомним: Первым официально подтвержденным случаем COVID-19 был человек, заболевший в Китае 2 декабря 2019 года.

31 декабря 2019 года китайские власти уведомили Всемирную организацию здравоохранения о случаях пневмонии, вызванной неизвестным возбудителем. 3 января 2020 года китайские службы сообщили ВОЗ о 44 случаях пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй.

Власти Китая отказывались предоставлять экспертам ВОЗ, работавшим в Ухане в начале 2021 года, первичную информацию о ранних случаях заражения коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19.

Эксперты считают, что власти Китая слишком поздно сообщили миру об угрозе и преуменьшали масштабы эпидемии.

Итальянский Национальный институт рака в Милане заявлял, что коронавирус циркулировал в Италии с сентября 2019 года и мог распространиться за пределы Китая раньше, чем считалось.

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