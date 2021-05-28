Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ закликала негайно звільнити Протасевича
П'ятниця, 28 травня 2021, 04:52
Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза Рібейро закликала білоруську владу негайно звільнити журналіста Романа Протасевича.
Джерело: Рібейро у Twitter
Пряма мова: "Влада Білорусі повинні негайно і беззастережно звільнити редактора Telegram-каналу Білорусь головного мозку Романа Протасевича.
Його затримання є грубим порушенням зобов'язань ОБСЄ щодо свободи вираження поглядів та свободи ЗМІ".
Передісторія:
- 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
- У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних. Агентство ЄС із повітряного руху рекомендувало облітати Білорусь через країни Балтії.
Українська правда