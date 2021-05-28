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Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ закликала негайно звільнити Протасевича

П'ятниця, 28 травня 2021, 04:52

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза Рібейро закликала білоруську владу негайно звільнити журналіста Романа Протасевича.

Джерело: Рібейро у Twitter

Пряма мова: "Влада Білорусі повинні негайно і беззастережно звільнити редактора Telegram-каналу Білорусь головного мозку Романа Протасевича.

Його затримання є грубим порушенням зобов'язань ОБСЄ щодо свободи вираження поглядів та свободи ЗМІ".

Передісторія:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних. Агентство ЄС із повітряного руху рекомендувало облітати Білорусь через країни Балтії.

Українська правда
Теми: БілорусьОБСЄопозиція


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