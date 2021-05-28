Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ призвала немедленно освободить Протасевича
Пятница, 28 мая 2021, 04:52
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро призвала белорусские власти немедленно освободить журналиста Романа Протасевича.
Источник: Рибейро в Twitter
Прямая речь: "Власти Беларуси должны немедленно и безоговорочно освободить редактора Telegram-канала Беларусь головного мозга Романа Протасевича.
Его задержание представляет собой грубое нарушение обязательств #ОБСЕ в отношении свободы выражения мнения и свободы СМИ".
Предыстория:
- 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
- В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
- 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных. Агентство ЕС по воздушному движению рекомендовало облетать Беларусь через Балтию.
Украинская правда