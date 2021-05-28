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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ призвала немедленно освободить Протасевича

Пятница, 28 мая 2021, 04:52

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро призвала белорусские власти немедленно освободить журналиста Романа Протасевича.

Источник: Рибейро в Twitter

Прямая речь: "Власти Беларуси должны немедленно и безоговорочно освободить редактора Telegram-канала Беларусь головного мозга Романа Протасевича.

Его задержание представляет собой грубое нарушение обязательств #ОБСЕ в отношении свободы выражения мнения и свободы СМИ".

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился  бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
  • 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных. Агентство ЕС по воздушному движению рекомендовало облетать Беларусь через Балтию.

Украинская правда
Темы: БеларусьОБСЕоппозиция


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