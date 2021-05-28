З деякими проблемами гелікоптер Ingenuity здійснив 6 політ на Марсі

Гелікоптер NASA Ingenuity здійснив 6 політ на Марсі, під час якого сталися невеликі збої.

Джерело: Пресслужба NASA

Деталі: Безпілотник виконував команду, аби піднятися на висоту 10 метрів і пролетіти 150 метрів на південний захід зі швидкістю 4 метри на секунду.

Далі гелікоптер повинен був переміститися на 15 метрів на південь, здійснюючи фотозйомку місцевості, а тоді пролетіти ще на 50 метрів на північний схід і здійснити посадку.

Телеметрія рейсу свідчить, що перші 150 метрів Ingenuity подолав без проблем.

Проте далі безпілотник почав розгойдуватися і то втрачати, то набирати швидкість. Це тривало до кінця польоту.

Перед посадкою бортові датчики зафіксували похибку запланованих показників більш ніж 20 градусів.

Як з’ясувалося, приблизно на 54-й секунді польоту в програмі бортового комп'ютера Ingenuity стався збій, і таймер на фотокамері почав показувати неправильний час, це вплинуло на систему навігації гелікоптера.

Незважаючи на це, 6 політ гелікоптера на Марсі в NASA вважають успішним.

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