З деякими проблемами гелікоптер Ingenuity здійснив 6 політ на Марсі
Гелікоптер NASA Ingenuity здійснив 6 політ на Марсі, під час якого сталися невеликі збої.
Джерело: Пресслужба NASA
Деталі: Безпілотник виконував команду, аби піднятися на висоту 10 метрів і пролетіти 150 метрів на південний захід зі швидкістю 4 метри на секунду.
Далі гелікоптер повинен був переміститися на 15 метрів на південь, здійснюючи фотозйомку місцевості, а тоді пролетіти ще на 50 метрів на північний схід і здійснити посадку.
Телеметрія рейсу свідчить, що перші 150 метрів Ingenuity подолав без проблем.
Проте далі безпілотник почав розгойдуватися і то втрачати, то набирати швидкість. Це тривало до кінця польоту.
Перед посадкою бортові датчики зафіксували похибку запланованих показників більш ніж 20 градусів.
Як з’ясувалося, приблизно на 54-й секунді польоту в програмі бортового комп'ютера Ingenuity стався збій, і таймер на фотокамері почав показувати неправильний час, це вплинуло на систему навігації гелікоптера.
Незважаючи на це, 6 політ гелікоптера на Марсі в NASA вважають успішним.
#MarsHelicopter #Ingenuity Flight Six Navcam Image pic.twitter.com/LIuROM5ux3— Space Curiosity (@spacecuriosity_) May 27, 2021
Передісторія:
- Марсохід американського космічного агентства NASA "Perseverance", який покинув Землю 30 липня 2020 року, 18 лютого 2021 року здійснив вдалу посадку в 45-кілометровий кратер Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса.
- 19 лютого ровер "Perseverance" надіслав на Землю перші фото, а 22 лютого – перше відео з Марсу.
- Перший випробувальний політ "Ingenuity" мав відбутися на початку квітня (не раніше 8.04), але його двічі переносили й призначили на 19 квітня.
- Марсовий вертоліт NASA Ingenuity під час третього польоту 25 квітня встановив рекорд щодо швидкості та відстані.