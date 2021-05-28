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З деякими проблемами гелікоптер Ingenuity здійснив 6 політ на Марсі

П'ятниця, 28 травня 2021, 05:43
З деякими проблемами гелікоптер Ingenuity здійснив 6 політ на Марсі

Гелікоптер NASA Ingenuity здійснив 6 політ на Марсі, під час якого сталися невеликі збої.

Джерело: Пресслужба NASA

Деталі: Безпілотник виконував команду, аби піднятися на висоту 10 метрів і пролетіти 150 метрів на південний захід зі швидкістю 4 метри на секунду.

Далі гелікоптер повинен був переміститися на 15 метрів на південь, здійснюючи фотозйомку місцевості, а тоді пролетіти ще на 50 метрів на північний схід і здійснити посадку.

Телеметрія рейсу свідчить, що перші 150 метрів Ingenuity подолав без проблем.

Проте далі безпілотник почав розгойдуватися і то втрачати, то набирати швидкість. Це тривало до кінця польоту.

Перед посадкою бортові датчики зафіксували похибку запланованих показників більш ніж 20 градусів.

Як з’ясувалося, приблизно на 54-й секунді польоту в програмі бортового комп'ютера Ingenuity стався збій, і таймер на фотокамері почав показувати неправильний час, це вплинуло на систему навігації гелікоптера.

Незважаючи на це, 6 політ гелікоптера на Марсі в NASA вважають успішним.

Передісторія:

  • Марсохід американського космічного агентства NASA "Perseverance", який покинув Землю 30 липня 2020 року, 18 лютого 2021 року здійснив вдалу посадку в 45-кілометровий кратер Єзеро на західній околиці рівнини Ісіди в північній півкулі Марса.
  • 19 лютого ровер "Perseverance" надіслав на Землю перші фото, а 22 лютого – перше відео з Марсу.
  • Перший випробувальний політ "Ingenuity" мав відбутися на початку квітня (не раніше 8.04), але його двічі переносили й призначили на 19 квітня.
  • Марсовий вертоліт NASA Ingenuity під час третього польоту 25 квітня встановив рекорд щодо швидкості та відстані.

Українська правда

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Теми: космос
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