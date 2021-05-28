С некоторыми проблемами вертолет Ingenuity совершил 6 полет на Марсе

Вертолет NASA Ingenuity совершил 6 полет на Марсе, во время которого произошли небольшие сбои.

Источник: Пресс-служба NASA

Детали: Беспилотник выполнял команду, чтобы подняться на высоту 10 метров и пролететь 150 метров на юго-запад со скоростью 4 метра в секунду.

Далее вертолет должен был переместиться на 15 метров на юг, осуществляя фотосъемку местности, а потом пролететь еще на 50 метров на северо-восток и осуществить посадку.

Телеметрия рейса свидетельствует, что первые 150 метров Ingenuity преодолел без проблем.

Однако дальше беспилотник начал раскачиваться и то терять, то набирать скорость. Это продолжалось до конца полета.

Перед посадкой бортовые датчики зафиксировали погрешность запланированных показателей более чем 20 градусов.

Как выяснилось, примерно на 54-й секунде полета в программе бортового компьютера Ingenuity произошел сбой, и таймер фотокамеры начал показывать неправильное время, это повлияло на систему навигации вертолета.

Несмотря на это, 6 полет вертолета на Марсе в NASA считают успешным.

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