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С некоторыми проблемами вертолет Ingenuity совершил 6 полет на Марсе

Пятница, 28 мая 2021, 05:43
С некоторыми проблемами вертолет Ingenuity совершил 6 полет на Марсе

Вертолет NASA Ingenuity совершил 6 полет на Марсе, во время которого произошли небольшие сбои.

Источник: Пресс-служба NASA

Детали: Беспилотник выполнял команду, чтобы подняться на высоту 10 метров и пролететь 150 метров на юго-запад со скоростью 4 метра в секунду.

Далее вертолет должен был переместиться на 15 метров на юг, осуществляя фотосъемку местности, а потом пролететь еще на 50 метров на северо-восток и осуществить посадку.

Телеметрия рейса свидетельствует, что первые 150 метров Ingenuity преодолел без проблем.

Однако дальше беспилотник начал раскачиваться и то терять, то набирать скорость. Это продолжалось до конца полета.

Перед посадкой бортовые датчики зафиксировали погрешность запланированных показателей более чем 20 градусов.

Как выяснилось, примерно на 54-й секунде полета в программе бортового компьютера Ingenuity произошел сбой, и таймер фотокамеры начал показывать неправильное время, это повлияло на систему навигации вертолета.

Несмотря на это, 6 полет вертолета на Марсе в NASA считают успешным.

Предыстория:

  • Марсоход американского космического агентства NASA "Perseverance", который покинул Землю 30 июля 2020 года, 18 февраля 2021 года совершил успешную посадку в 45-километровый кратер Езеро на западной окраине равнины Исиды в северном полушарии Марса.
  • 19 февраля ровер "Perseverance" прислал на Землю первые фото, а 22 февраля – первое видео с Марса.
  • Первый испытательный полет "Ingenuity" должен был состояться в начале апреля (не ранее 8.04), но его дважды переносили и назначили на 19 апреля.
  • Марсианский вертолет NASA Ingenuity во время третьего полета 25 апреля установил рекорд по скорости и расстоянию.

Украинская правда
Темы: космос
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