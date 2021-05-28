В СМИ появилось "интервью Чауса", который передает приветы своим врагам
Пятница, 28 мая 2021, 15:51
Молдавская служба "Комсомольской правды" опубликовала якобы интервью с бывшим судьей Николаем Чаусом, который анонсировал "глобальный привет врагам".
Источник: kp.md
Детали: Сообщается, что издание якобы пообщалось с Чаусом, который не называет страну своего местонахождения, но надеется на правосудие сразу нескольких государств, в том числе и Украины.
Также он заявил, что врагам передаст "все позже и глобальнее".
Чаус также не ответил, перевезли ли его через границу и как. Он обещает рассказать подробности "позже".
Прямая речь Чауса: "Родным я уже, собственно, всё передал, сейчас - главное терпение, надеюсь, у всех нас его хватит. А вот врагам я передам всё немного позже и глобальнее".
Предыстория:
- 9 августа 2016 года в НАБУ сообщили, что разоблачили судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса в получении неправомерной выгоды в размере 150 тісяч долларов. Средства обнаружили в двух стеклянных банках, одну из которых судья закапывал во дворе собственного дома.
- 6 сентября 2016 года Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры о даче согласия на задержание и арест (взятие под стражу) судьи. С 11 ноября 2016 года Чаус находился в международном розыске.
- 1 марта 2017 года Чауса задержали в Молдове. Он добивался там политического убежища. 15 марта 2021 года стало известно, что Молдова отказала Николаю Чаусу в политическом убежище.
- 3 апреля Николая Чауса похитили в столице Молдовы Кишиневе. В Министерстве внутренних дел Молдовы пришли к выводу, что Чауса похитили иностранные граждане, выехавшие в Украину.
- 7 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не причастна к исчезновению Чауса, и предложил Молдове создать совместную рабочую группу.
- 17 мая Николай Чаус опубликовал видео, в котором заявил о планах вернуться в Украину и опроверг, что его похитили. Адвокат и семья Чауса предположили, что он сказал это под давлением. Позже Государственная пограничная служба опровергла слухи, что Чаус находится в военной части ГПСУ в Киевской области.