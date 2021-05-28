В СМИ появилось "интервью Чауса", который передает приветы своим врагам

Молдавская служба "Комсомольской правды" опубликовала якобы интервью с бывшим судьей Николаем Чаусом, который анонсировал "глобальный привет врагам".

Источник: kp.md

Детали: Сообщается, что издание якобы пообщалось с Чаусом, который не называет страну своего местонахождения, но надеется на правосудие сразу нескольких государств, в том числе и Украины.

Также он заявил, что врагам передаст "все позже и глобальнее".

Чаус также не ответил, перевезли ли его через границу и как. Он обещает рассказать подробности "позже".

Прямая речь Чауса: "Родным я уже, собственно, всё передал, сейчас - главное терпение, надеюсь, у всех нас его хватит. А вот врагам я передам всё немного позже и глобальнее".

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