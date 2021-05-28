Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лукашенко повіз Путіну "документи" щодо ситуації із літаком Ryanair 

П'ятниця, 28 травня 2021, 22:49
Фото: РБК

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повіз російському президенту Володимиру Путіну "документи", щоб "він розумів, що відбувається" у ситуації із літаком компанії Ryanair, який примусово посадили у Мінську, щоб захопити опозиційного журналіста. 

Джерело: Лукашенко під час зустрічі із Путіним, цитує росЗМІ "РБК"

Пряма мова Лукашенка: "Я захопив деякі документи, покажу вам, щоб ви розуміли, що відбувається".

Деталі: Про що саме ці "документи" Лукашенко не уточнив. Соратник Путіна вкотре подякував йому за підтримку у той час, коли інші країни "замочили на всю катушку". 

Це не вперше, коли самопроголошений лідер Білорусі везе у Кремль "докази". Раніше він привіз прем’єр-міністру РФ Михайлу Мішустіну "перехват розмови Варшави і Берліна" щодо отруєння опозиціонера Олексія Навального. Ці розмови одразу стали приводом для жартів у соцмережах. 

Передісторія:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних. Агентство ЄС із повітряного руху рекомендувало облітати Білорусь через країни Балтії.

Теми: ЛукашенкоПутінавіа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Колишній головний розвідник України Гвоздь загинув у Єгипті

Зеленський поговорить із Байденом раніше його зустрічі із Путіним – МЗС

Білорусь назвала умову повернення до режиму вільної торгівлі з Україною

Новини 28 травня: санкції проти Білорусі, перші центри вакцинації

Зеленський призначив нову очільницю Кіровоградської ОДА

ФотоПоліція проводить обшуки у навчальних центрах для моряків в Одесі – ЗМІ

Усі новини...
Лукашенко
Україна підготувала санкції проти прибічників режиму Лукашенка
Лукашенко збирається вакцинувати українців: готує намети зі "Спутником"
Журналісти NEXTA опублікували друге викриття Лукашенка
Останні новини
02:51
Британія схвалила однодозову вакцину Johnson & Johnson
01:50
Лідер військового перевороту зайняв пост президента перехідного періоду в Малі
00:34
Байден представив бюджет США на наступний рік у розмірі $6 трильйонів
23:47
У Львові збудують перший крематорій
23:31
Колишній головний розвідник України Гвоздь загинув у Єгипті
23:08
Не відповідає дійсності – Данілов про опублікований в ЗМІ проєкт закону про олігархів
22:49
Лукашенко повіз Путіну "документи" щодо ситуації із літаком Ryanair 
22:11
Зеленський поговорить із Байденом раніше його зустрічі із Путіним – МЗС
22:02
Новини економіки: новий керівник Приватбанку, зарплати, білоруський бензин
21:40
Білорусь назвала умову повернення до режиму вільної торгівлі з Україною
Усі новини...