Лукашенко повіз Путіну "документи" щодо ситуації із літаком Ryanair 

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повіз російському президенту Володимиру Путіну "документи", щоб "він розумів, що відбувається" у ситуації із літаком компанії Ryanair, який примусово посадили у Мінську, щоб захопити опозиційного журналіста.

Джерело: Лукашенко під час зустрічі із Путіним, цитує росЗМІ "РБК"

Пряма мова Лукашенка: "Я захопив деякі документи, покажу вам, щоб ви розуміли, що відбувається".

Деталі: Про що саме ці "документи" Лукашенко не уточнив. Соратник Путіна вкотре подякував йому за підтримку у той час, коли інші країни "замочили на всю катушку".

Це не вперше, коли самопроголошений лідер Білорусі везе у Кремль "докази". Раніше він привіз прем’єр-міністру РФ Михайлу Мішустіну "перехват розмови Варшави і Берліна" щодо отруєння опозиціонера Олексія Навального. Ці розмови одразу стали приводом для жартів у соцмережах.

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