Лукашенко повіз Путіну "документи" щодо ситуації із літаком Ryanair
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повіз російському президенту Володимиру Путіну "документи", щоб "він розумів, що відбувається" у ситуації із літаком компанії Ryanair, який примусово посадили у Мінську, щоб захопити опозиційного журналіста.
Джерело: Лукашенко під час зустрічі із Путіним, цитує росЗМІ "РБК"
Пряма мова Лукашенка: "Я захопив деякі документи, покажу вам, щоб ви розуміли, що відбувається".
Деталі: Про що саме ці "документи" Лукашенко не уточнив. Соратник Путіна вкотре подякував йому за підтримку у той час, коли інші країни "замочили на всю катушку".
Це не вперше, коли самопроголошений лідер Білорусі везе у Кремль "докази". Раніше він привіз прем’єр-міністру РФ Михайлу Мішустіну "перехват розмови Варшави і Берліна" щодо отруєння опозиціонера Олексія Навального. Ці розмови одразу стали приводом для жартів у соцмережах.
Передісторія:
- 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.
- У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу вирішили посилити санкційний тиск на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних. Агентство ЄС із повітряного руху рекомендувало облітати Білорусь через країни Балтії.