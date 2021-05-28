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Лукашенко повез Путину "документы" по ситуации с самолетом Ryanair

Пятница, 28 мая 2021, 22:49
Лукашенко повез Путину документы по ситуации с самолетом Ryanair
Фото: РБК

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко повез российскому президенту Владимиру Путину "документы", чтобы "он понимал, что происходит" в ситуации с самолетом авиакомпании Ryanair, который принудительно посадили в Минске, чтобы захватить оппозиционного журналиста.

Источник: Лукашенко во время встречи с Путиным, цитирует росСМИ "РБК"

Прямая речь Лукашенко: "Я захватил некоторые документы, покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит".

Детали: О чем именно эти "документы" Лукашенко не уточнил. Соратник Путина в очередной раз поблагодарил его за поддержку в то время, когда другие страны "замочили на всю катушку".

Это не первый раз, когда самопровозглашенный лидер Беларуси везет в Кремль "доказательства". Ранее он привез премьер-министру РФ Михаилу Мишустин "перехват разговора Варшавы и Берлина" об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Эти разговоры сразу стали поводом для шуток в соцсетях.

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился  бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
  • 24 мая руководители государств и правительств Евросоюза решили усилить санкционное давление на самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и поручили запретить авиакомпаниям из Беларуси использовать воздушное пространство ЕС как для прямых рейсов, так и транзитных. Агентство ЕС по воздушному движению рекомендовало облетать Беларусь через Балтию.

Темы: ЛукашенкоПутинавиа
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