Лукашенко повез Путину "документы" по ситуации с самолетом Ryanair

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко повез российскому президенту Владимиру Путину "документы", чтобы "он понимал, что происходит" в ситуации с самолетом авиакомпании Ryanair, который принудительно посадили в Минске, чтобы захватить оппозиционного журналиста.

Источник: Лукашенко во время встречи с Путиным, цитирует росСМИ "РБК"

Прямая речь Лукашенко: "Я захватил некоторые документы, покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит".

Детали: О чем именно эти "документы" Лукашенко не уточнил. Соратник Путина в очередной раз поблагодарил его за поддержку в то время, когда другие страны "замочили на всю катушку".

Это не первый раз, когда самопровозглашенный лидер Беларуси везет в Кремль "доказательства". Ранее он привез премьер-министру РФ Михаилу Мишустин "перехват разговора Варшавы и Берлина" об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Эти разговоры сразу стали поводом для шуток в соцсетях.

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