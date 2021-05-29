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У Туркменистані чиновників змусили поголити голови

Субота, 29 травня 2021, 16:58
У Туркменистані чиновників змусили поголити голови

Високопосадовців та керівників приватних компаній у Туркменистані тимчасово зобов’язали ходити з поголеними головами й носити національні тюбетейки, це пов'язано з оголошеною в країні жалобою через смерть батька президента.

Джерело: Радіо Азатлик, що є туркменським підрозділом Радіо Свобода

Деталі: Мялікгули Бердимухамедов (батько президента країни Гурбангули Бердимухамедова) помер 18 травня, йому було 88 років.

Протягом 40 днів від його смерті в країні триватиме жалоба і діятиме правило - керівники державних установ і приватних підприємств зобов'язані голити голови і носити тахья (національну туркменську тюбетейку). Вимога розповсюджується на чоловіків.  

Розпорядження поголитися з'явилося після того, як президент Туркменистану з’явився на публіці в національному головному уборі після смерті батька.

Нагадаємо: Президент Туркменистану у Гурбангули Бердимухамедов вирішив викупити всю лінійку російських автомобілів-лімузинів Aurus.

"Українська правда" у Threads

Теми: Туркменістан
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