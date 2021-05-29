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В Туркменистане чиновников заставили побрить головы

Суббота, 29 мая 2021, 16:58
В Туркменистане чиновников заставили побрить головы

Чиновников и руководителей частных компаний в Туркменистане временно обязали ходить с бритыми налысо головами и носить национальные тюбетейки, это связано с объявленном в стране трауром из-за смерти отца президента.

Источник: Радио Азатлык, которое является туркменским подразделением Радио Свобода

Детали: Мяликгулы Бердымухамедов (отец президента страны Гурбангулы Бердымухамедова) умер 18 мая, ему было 88 лет.

В течение 40 дней после его смерти в стране продлится траур и будет действовать правило - руководители государственных учреждений и частных предприятий обязаны побрить головы и носить тахья (национальную туркменскую тюбетейку). Требование распространяется на мужчин.

Распоряжение побриться появилось после того, как президент Туркменистана появился на публике в национальном головном уборе после смерти отца.

Напомним: Президент Туркменистана в Гурбангулы Бердымухамедов решил выкупить всю линейку российских автомобилей-лимузинов Aurus.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Туркменистан
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