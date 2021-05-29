Прохання Чауса про політичний притулок дійшло до Конституційного суду Молдови
Субота, 29 травня 2021, 17:34
Справу про надання політичного притулку колишньому українському судді Миколі Чаусу передано Верховним судом Молдови до Конституційного суду країни.
Джерело: Укрінформ з посиланням на молдовське видання Publika
Деталі: Таким чином, розгляд апеляції про відмову в наданні політичного притулку Чаусу відкладено.
Зазначається, що в апеляції Чаус попросив скасувати виняток щодо неконституційності тлумачення кількох положень Адміністративного кодексу Молдови, які, на думку захисту, використовувала в 2017 році адміністрація президента для відмови Чаусу в політичному притулку.
Дану інформацію на телеграм-каналі підтвердив адвокат екссудді Ростислав Кравець, який назвав справу Чауса "справою про екстрадицію".
Нагадаємо:
- 3 квітня Миколу Чауса викрали у столиці Молдови Кишиневі. У Міністерстві внутрішніх справ Молдови дійшли висновку, що Чауса викрали іноземні громадяни, які виїхали в Україну.
- 17 травня Микола Чаус опублікував відео, в якому заявив про плани повернутися в Україну і заперечив, що його викрали. Адвокат і сім'я Чауса припустили, що він сказав це під тиском. Згодом Державна прикордонна служба спростувала чутки, що Чаус перебуває у військовій частині ДПСУ на Київщині.
- Молдовська служба "Комсомольської правди" опублікувала нібито інтерв'ю з колишнім суддею Миколою Чаусом, який анонсував "глобальний привіт ворогам".