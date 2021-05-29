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Прохання Чауса про політичний притулок дійшло до Конституційного суду Молдови

Субота, 29 травня 2021, 17:34
Прохання Чауса про політичний притулок дійшло до Конституційного суду Молдови

Справу про надання політичного притулку колишньому українському судді Миколі Чаусу передано Верховним судом Молдови до Конституційного суду країни.

Джерело: Укрінформ з посиланням на молдовське видання Publika

Деталі: Таким чином, розгляд апеляції про відмову в наданні політичного притулку Чаусу відкладено.

Зазначається, що в апеляції Чаус попросив скасувати виняток щодо неконституційності тлумачення кількох положень Адміністративного кодексу Молдови, які, на думку захисту, використовувала в 2017 році адміністрація президента для відмови Чаусу в політичному притулку.

Дану інформацію на телеграм-каналі підтвердив адвокат екссудді Ростислав Кравець, який назвав справу Чауса "справою про екстрадицію".

Нагадаємо:

  • 3 квітня Миколу Чауса викрали у столиці Молдови Кишиневі. У Міністерстві внутрішніх справ Молдови дійшли висновку, що Чауса викрали іноземні громадяни, які виїхали в Україну.
  • 17 травня Микола Чаус опублікував відео, в якому заявив про плани повернутися в Україну і заперечив, що його викрали. Адвокат і сім'я Чауса припустили, що він сказав це під тиском. Згодом Державна прикордонна служба спростувала чутки, що Чаус перебуває у військовій частині ДПСУ на Київщині.
  • Молдовська служба "Комсомольської правди" опублікувала нібито інтерв'ю з колишнім суддею Миколою Чаусом, який анонсував "глобальний привіт ворогам".

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Теми: ЧаусМолдовасуд
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