Просьба Чауса о политическом убежище дошла до Конституционного суда Молдовы

Дело о предоставлении политического убежища бывшему украинскому судье Николаю Чаусу передано Верховным судом Молдовы в Конституционный суд страны.

Источник: Укринформ со ссылкой на молдавское издание Publika

Детали: Таким образом, рассмотрение апелляции об отказе в предоставлении политического убежища Чаусу отложено.

Отмечается, что в апелляции Чаус попросил отменить исключение относительно неконституционности толкования нескольких положений Административного кодекса Молдовы, которые, по мнению защиты, использовала в 2017 году администрация президента для отказа Чаусу в политическом убежище.

Данную информацию в Телеграм-канале подтвердил адвокат экс-судди Ростислав Кравец, и назвал дело Чауса "делом об экстрадиции".

Напомним: