Просьба Чауса о политическом убежище дошла до Конституционного суда Молдовы
Суббота, 29 мая 2021, 17:34
Дело о предоставлении политического убежища бывшему украинскому судье Николаю Чаусу передано Верховным судом Молдовы в Конституционный суд страны.
Источник: Укринформ со ссылкой на молдавское издание Publika
Детали: Таким образом, рассмотрение апелляции об отказе в предоставлении политического убежища Чаусу отложено.
Отмечается, что в апелляции Чаус попросил отменить исключение относительно неконституционности толкования нескольких положений Административного кодекса Молдовы, которые, по мнению защиты, использовала в 2017 году администрация президента для отказа Чаусу в политическом убежище.
Данную информацию в Телеграм-канале подтвердил адвокат экс-судди Ростислав Кравец, и назвал дело Чауса "делом об экстрадиции".
Напомним:
- 3 апреля Николая Чауса похитили в столице Молдовы Кишиневе. В Министерстве внутренних дел Молдовы пришли к выводу, что Чауса похитили иностранные граждане, выехавшие в Украину.
- 17 мая Николай Чаус опубликовал видео, в котором заявил о планах вернуться в Украину и опроверг, что его похитили. Адвокат и семья Чауса предположили, что он сказал это под давлением. Позже Государственная пограничная служба опровергла слухи, что Чаус находится в военной части ГПСУ в Киевской области.
- Молдавская служба "Комсомольской правды" опубликовала якобы интервью с бывшим судьей Николаем Чаусом, который анонсировал "глобальный привет врагам".