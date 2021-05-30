Дипломати Ізраїлю та Єгипту обговорюють питання Гази й обмін полоненими

Глава МЗС Ізраїлю Габі Ашкеназі в неділю прибув із візитом до Єгипту, темою переговорів стануть проблеми, пов'язані із сектором Гази.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Це перша поїздка глави зовнішньополітичного відомства Ізраїлю до Єгипту з 2008 року.

Ашкеназі під час переговорів з главою МЗС Єгипту Самехом Шукрі підніме тему відновлення цивільної інфраструктури в секторі Гази, яка суттєво постраждала під час нещодавнього загострення конфлікту й бойових дій.

Також темою переговорів стане зміцнення режиму припинення вогню між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями в секторі Гази.

На зустрічі ізраїльського та єгипетського дипломатів йтиметься і про можливий обмін полоненими між сектором Гази та Ізраїлем.

Водночас керівник єгипетської розвідки Аббас Камель відвідає Тель-Авів, де зустрінеться з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Очікується що Камель також проведе переговори з палестинськими лідерами.

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