Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Дипломати Ізраїлю та Єгипту обговорюють питання Гази й обмін полоненими

Неділя, 30 травня 2021, 14:40
Габі Ашкеназі прибув до Єгипту

Глава МЗС Ізраїлю Габі Ашкеназі в неділю прибув із візитом до Єгипту, темою переговорів стануть проблеми, пов'язані із сектором Гази.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Це перша поїздка глави зовнішньополітичного відомства Ізраїлю до Єгипту з 2008 року.

Ашкеназі під час переговорів з главою МЗС Єгипту Самехом Шукрі підніме тему відновлення цивільної інфраструктури в секторі Гази, яка суттєво постраждала під час нещодавнього загострення конфлікту й бойових дій.

Також темою переговорів стане зміцнення режиму припинення вогню між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями в секторі Гази.

На зустрічі ізраїльського та єгипетського дипломатів йтиметься і про можливий обмін полоненими між сектором Гази та Ізраїлем.

Водночас керівник єгипетської розвідки Аббас Камель відвідає Тель-Авів, де зустрінеться з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Очікується що Камель також проведе переговори з палестинськими лідерами.

Передісторія:

Теми: Сектор ГазаІзраїльЄгипет


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Під Офісом президента проходить акція на підтримку Стерненка

Партія Саакашвілі погодилася припинити бойкот парламенту Грузії

Чоловіка, що втік з-під варти Ірпінського суду, затримали в Києві

Помер літературознавець і публіцист Михайло Слабошпицький

Ймовірно, COVID перенесли у рази більше людей, ніж зафіксовано – румунський лікар

"Русофобія та істерія": Москва відреагувала на можливе посилення санкцій ЄС

Усі новини...
Сектор Газа
109 громадян повернулися до України з сектора Гази
Із сектора Гази повернули більше сотні українців – Кулеба
Міжнародні організації відправляють допомогу сектору Гази
Останні новини
19:12
ООС: російські найманці продовжують провокаційні обстріли
19:08
Британія думає зробити вакцинацію обов’язковою для медпрацівників
18:53
Під Офісом президента проходить акція на підтримку Стерненка
18:37
Партія Саакашвілі погодилася припинити бойкот парламенту Грузії
18:09
фотоУ традиційному пробігу в Києві взяли участь 11 тисяч людей
17:52
Більшість німців підтримують обмеження канцлерського терміну
17:25
фотоВ Одесі після Києва та Львова відкрився центр масової вакцинації
17:11
ЗМІ: Hyundai удвічі скоротить випуск авто з двигунами внутрішнього згоряння
16:59
Чоловіка, що втік з-під варти Ірпінського суду, затримали в Києві
16:51
Припиняється підтримка Facebook Analytics
Усі новини...