Дипломати Ізраїлю та Єгипту обговорюють питання Гази й обмін полоненими
Глава МЗС Ізраїлю Габі Ашкеназі в неділю прибув із візитом до Єгипту, темою переговорів стануть проблеми, пов'язані із сектором Гази.
Джерело: The Times of Israel
Деталі: Це перша поїздка глави зовнішньополітичного відомства Ізраїлю до Єгипту з 2008 року.
Ашкеназі під час переговорів з главою МЗС Єгипту Самехом Шукрі підніме тему відновлення цивільної інфраструктури в секторі Гази, яка суттєво постраждала під час нещодавнього загострення конфлікту й бойових дій.
Також темою переговорів стане зміцнення режиму припинення вогню між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями в секторі Гази.
На зустрічі ізраїльського та єгипетського дипломатів йтиметься і про можливий обмін полоненими між сектором Гази та Ізраїлем.
Водночас керівник єгипетської розвідки Аббас Камель відвідає Тель-Авів, де зустрінеться з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Очікується що Камель також проведе переговори з палестинськими лідерами.
Передісторія:
- 10 травня сектор Гази обстріляв територію Ізраїлю й отримав вогонь у відповідь.
- Атака відбулася після палестинських протестів у Східному Єрусалимі проти запланованих виселень палестинців з району Шейх-Джаррах на користь єврейських поселенців.
- Відтоді між Ізраїлем та сектором Гази тривали активні бойові дії.
- Ізраїль і ХАМАС повідомили про укладення перемир'я в секторі Гази 20 травня.