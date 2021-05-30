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Дипломаты Израиля и Египта обсуждают вопрос Газы и обмен пленными

Воскресенье, 30 мая 2021, 14:40
Габи Ашкенази прибыл в Египет

Глава МИД Израиля Габи Ашкенази в воскресенье прибыл с визитом в Египет, темой переговоров станут проблемы, связанные с сектором Газа.

Источник: The Times of Israel

Детали: Это первая поездка главы внешнеполитического ведомства Израиля в Египет с 2008 года.

Ашкенази во время переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри поднимет тему восстановления гражданской инфраструктуры в секторе Газа, которая существенно пострадала во время недавнего обострения конфликта и боевых действий.

Также темой переговоров станет укрепление режима прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.

На встрече израильского и египетского дипломатов пойдет речь и о возможном обмене пленными между сектором Газа и Израилем.

В то же время руководитель египетской разведки Аббас Камель посетит Тель-Авив, где встретится с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Ожидается, что Камель также проведет переговоры с палестинскими лидерами.

Предыстория:

  • 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь.
  • Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев.
  • С этого момента между Израилем и сектором Газа были активные боевые действия
  • Израиль и ХАМАС сообщили о заключении перемирия в секторе Газа 20 мая.

Темы: Сектор ГазаИзраильЕгипет


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