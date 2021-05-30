У Білорусі допускають, що дівчину Протасевича помилують чи передадуть РФ

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей вважає, що затриману дівчину опозиційного журналіста Романа Протасевича Софію Сапегу, яка є громадянкою РФ, можуть помилувати або передати для відбування покарання до Росії.

Джерело: Макей в інтерв'ю газеті "Коммерсант"

Пряма мова: "Рішення має прийняти суд. Скоріш за все, суд відбудеться в Білорусі, з урахуванням того, що вся інформація про підривну діяльність тих чи інших осіб стікалася в наші структури.

Як буде розвиватися ситуація далі, я не можу передбачити, тому що існують різні варіанти.

Рішенням глави держави можуть бути прийняті рішення і про помилування, і про передачу для відбування подальшого покарання до Росії. Треба почекати".

Передісторія: