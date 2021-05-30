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У Білорусі допускають, що дівчину Протасевича помилують чи передадуть РФ

Неділя, 30 травня 2021, 23:37

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей вважає, що затриману дівчину опозиційного журналіста Романа Протасевича Софію Сапегу, яка є громадянкою РФ, можуть помилувати або передати для відбування покарання до Росії.

Джерело: Макей в інтерв'ю газеті "Коммерсант"

Пряма мова: "Рішення має прийняти суд. Скоріш за все, суд відбудеться в Білорусі, з урахуванням того, що вся інформація про підривну діяльність тих чи інших осіб стікалася в наші структури.

Як буде розвиватися ситуація далі, я не можу передбачити, тому що існують різні варіанти.

Рішенням глави держави можуть бути прийняті рішення і про помилування, і про передачу для відбування подальшого покарання до Росії. Треба почекати".

Передісторія:

  • 23 травня за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній головний редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.
  • Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали.
  • Пізніше з'ясувалося, що Сапегу підозрюють у кількох злочинах, нібито скоєних з серпня по вересень 2020 року.
  • Сапегу заарештували в Білорусі на два місяці, її помістили в слідчий ізолятор.

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Теми: БілорусьРосія


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