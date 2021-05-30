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В Беларуси допускают, что девушку Протасевича помилуют или передадут РФ

Воскресенье, 30 мая 2021, 23:37

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей считает, что задержанную девушку оппозиционного журналиста Романа Протасевича Софию Сапегу, которая является гражданкой РФ, могут помиловать или передать для отбывания наказания в Россию.

Источник: Макей в интервью газете "Коммерсантъ"

Прямая речь: "Решение должен принять суд. Скорее всего, суд состоится в Беларуси, с учетом того, что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры.

Как будет развиваться ситуация дальше, я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты.

Решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию. Надо подождать".

Предыстория:

Темы: БеларусьРосcия


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