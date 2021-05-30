В Беларуси допускают, что девушку Протасевича помилуют или передадут РФ
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей считает, что задержанную девушку оппозиционного журналиста Романа Протасевича Софию Сапегу, которая является гражданкой РФ, могут помиловать или передать для отбывания наказания в Россию.
Источник: Макей в интервью газете "Коммерсантъ"
Прямая речь: "Решение должен принять суд. Скорее всего, суд состоится в Беларуси, с учетом того, что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры.
Как будет развиваться ситуация дальше, я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты.
Решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию. Надо подождать".
Предыстория:
- 23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич.
- Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали.
- Позднее стало известно, что Сапегу подозревают в нескольких преступлениях, якобы совершенных с августа по сентябрь 2020 года.
- Сапегу арестовали в Беларуси на два месяца, ее поместили в следственный изолятор.
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