ЦВК про вибори на 87 окрузі: Виникла екстраординарна ситуація

Центральна виборча комісія шукає найоптимальніші дії та рішення, яких можна вжити для встановлення достовірних результатів проміжних виборів народного депутата в окрузі №87 на Івано-Франківщині.

Джерело: ЦВК

Дослівно: "На сьогодні виникла екстраординарна ситуація, за якої однозначного юридичного виходу немає, тому Центральна виборча комісія здійснює пошук найоптимальніших дій та рішень, які можуть бути нею вжиті з метою встановлення достовірних результатів виборів у межах її повноважень".

Деталі: Центрвиборчком нагадав, що рішенням Великої палати Верховний суд 1 травня 2021 року визнав протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 87 на проміжних виборах 28 березня 2021 року, а також визнав протиправним і скасував протокол ЦВК про визнання переможцем на виборах кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка.

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