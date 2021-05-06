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ЦВК про вибори на 87 окрузі: Виникла екстраординарна ситуація

Четвер, 6 травня 2021, 20:43
ЦВК про вибори на 87 окрузі: Виникла екстраординарна ситуація

Центральна виборча комісія шукає найоптимальніші дії та рішення, яких можна вжити для встановлення достовірних результатів проміжних виборів народного депутата в окрузі №87 на Івано-Франківщині.

Джерело: ЦВК

Дослівно: "На сьогодні виникла екстраординарна ситуація, за якої однозначного юридичного виходу немає, тому Центральна виборча комісія здійснює пошук найоптимальніших дій та рішень, які можуть бути нею вжиті з метою встановлення достовірних результатів виборів у межах її повноважень".

Деталі: Центрвиборчком нагадав, що рішенням Великої палати Верховний суд 1 травня 2021 року визнав протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 87 на проміжних виборах 28 березня 2021 року, а також визнав протиправним і скасував протокол ЦВК про визнання переможцем на виборах кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка.

Передісторія:

  • 28 березня в окрузі 87 в Івано-Франківській області відбулися довибори у Верховну Раду.
  • Голоси в ОВК рахували "під наглядом" СБУ, туди також вирушила делегація "слуг народу".
  • 4 квітня на окрузі №87 завершився підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати, силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк обійшов Олександра Шевченка на 749 голосів: Вірастюк отримав 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосів виборців.
  • Тоді ж поліція розпочала 17 кримінальних проваджень. 12 із них – пов’язані із порушенням виборчого законодавства, ще 5 – стосуються виборчого процесу.
  • 22 квітня ЦВК офіційно визнала Вірастюка переможцем. Через рішення Верховного суду на засіданні 5 травня Центральна виборча комісія не підтримала реєстрацію Вірастюка.

Українська правда

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Теми: вибориІвано-Франківська областьЦВК
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