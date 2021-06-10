Понад 8 тисяч військових ООС отримали обидва щеплення від коронавірусу
Станом на 9 червня в районі проведення ООС друге щеплення отримали понад 8 тисяч українських захисників, 638 з них — військові медики.
Джерело: Штаб ООС у Facebook
Дослівно: "За свідченням медиків, наразі спостерігається тенденція зростання довіри військових до проведення щеплень від COVID-19".
Деталі: Вакцинація здійснюється двома типами вакцин: AstraZeneca та CoronaVac.
Пункти щеплень розгорнуто у мобільних військових шпиталях, куди прибувають військовослужбовці з підрозділів ООС для проходження процедури.
Так, лише минулої доби провакцинувалися понад 1500 військовослужбовців.
З їх числа понад 300 осіб отримали першу дозу, решта — другу дозу вакцини.
Передісторія:
- На Донбасі наприкінці лютого військовим зробили перші щеплення від коронавірусу.
- Президент Володимир Зеленський 2 березня на передовій вакцинувався від COVID19.
Нагадаємо: 53 161 людину щеплено проти COVID-19 в Україні 8 червня: одну дозу вакцини отримали 43 925 людей, другу дозу – 9 236 людей.