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Понад 8 тисяч військових ООС отримали обидва щеплення від коронавірусу

Четвер, 10 червня 2021, 02:53

Станом на 9 червня в районі проведення ООС друге щеплення отримали понад 8 тисяч українських захисників, 638 з них — військові медики.

Джерело: Штаб ООС у Facebook

Дослівно: "За свідченням медиків, наразі спостерігається тенденція зростання довіри військових до проведення щеплень від COVID-19".

Деталі: Вакцинація здійснюється двома типами вакцин: AstraZeneca та CoronaVac.

Пункти щеплень розгорнуто у мобільних військових  шпиталях, куди прибувають військовослужбовці з підрозділів ООС для проходження процедури.

Так, лише минулої доби провакцинувалися понад 1500 військовослужбовців.

З їх числа понад 300 осіб отримали першу дозу, решта — другу дозу вакцини.

Передісторія:

  • На Донбасі наприкінці лютого військовим зробили перші щеплення від коронавірусу.
  • Президент Володимир Зеленський 2 березня на передовій вакцинувався від COVID19.

Нагадаємо: 53 161 людину щеплено проти COVID-19 в Україні 8 червня: одну дозу вакцини отримали 43 925 людей, другу дозу – 9 236 людей.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасівакцинація


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