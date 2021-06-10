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Более 8 тысяч военных ООС получили обе прививки от коронавируса

Четверг, 10 июня 2021, 02:53
Более 8 тысяч военных ООС получили обе прививки от коронавируса

По состоянию на 9 июня в районе проведения ООС вторую прививку получили более 8 тысяч украинских защитников, 638 из них – военные медики.

Источник: Штаб ООС в Facebook

Дословно: "По свидетельству медиков, сейчас наблюдается тенденция роста доверия военных к проведению прививок от COVID-19".

Детали: Вакцинация осуществляется двумя типами вакцин: AstraZeneca и CoronaVac.

Пункты прививок развернуто в мобильных военных госпиталях, куда прибывают военнослужащие из подразделений ООС для прохождения процедуры.

Так, только за прошедшие сутки привили более 1500 военнослужащих.

С их числа более 300 человек получили первую дозу, остальные – вторую дозу вакцины.

Предыстория:

На Донбассе военным в конце февраля сделали первые прививки от коронавируса.

Президент Владимир Зеленский 2 марта на передовой вакцинировался от COVID19.

Напомним: 53 161 человек привит против COVID-19 в Украине 8 июня: одну дозу вакцины получили 43 925 человек, вторую дозу – 9 236 человек.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассевакцинация
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