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Гасла, які не подобаються УЄФА та РФ, хочуть зробити футбольними символами України

Четвер, 10 червня 2021, 23:55
Гасла, які не подобаються УЄФА та РФ, хочуть зробити футбольними символами України

На розгляд виконавчого комітету Української асоціації футболу 11 червня винесуть два питання: затвердження статусу офіційних футбольних символів України  — гасел "Слава Україні" і "Героям Слава" та затвердження малого і великого герба національних збірних України із зображенням карти України.

Джерело: голова Української асоціації футболу Андрій Павелко у Facebook 

Пряма мова: "Футбольні символи України, давно визнані усіма нашими вболівальникам і футбольною спільнотою загалом, мають бути захищені і увіковічені в футбольній традиції нашої держави. Тому виступив з ініціативою оперативно скликати онлайн засідання Виконкому УАФ. 

Завтра на розгляд і голосування членів Виконкому УАФ запропонував винести кілька питань:

-  про затвердження статусу офіційних футбольних символів України  — гасел "Слава Україні" і "Героям Слава"; 

- про затвердження малого і великого герба національних збірних України (із зображенням карти України у її неподільних кордонах, які визнані ООН, з Кримом і тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей)".

Деталі: Павелко зазначив, що така позиція стане відповіддю на численні слова підтримки на адресу УАФ і збірної після презентації нової форми на Євро-2020. 

Голова асоціації визнав, що привертаючи увагу до форми українських футболістів Росія сприяла тому, що "усі міжнародні ЗМІ і соціальні мережі рясніють написами: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!". 

Він також повідомив, що перемовини із УЄФА, на які він вилетів 10 червня, будуть продовжені 11 червня. 

Передісторія:

  • 10 червня стало відомо, що союз європейських футбольних асоціацій зажадав від збірної України по футболу прибрати з форми для чемпіонату Європи напис "Героям слава".
  • Російський футбольний союз надіслав лист до УЄФА, де поскаржився на "політичний лозунг" на формі української збірної на чемпіонаті Європи. 
  • В Україні, зокрема, в Офісі президента, вважають гасло на формі української збірної абсолютно слушним.

Українська правда

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Теми: футбол
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