Гасла, які не подобаються УЄФА та РФ, хочуть зробити футбольними символами України

На розгляд виконавчого комітету Української асоціації футболу 11 червня винесуть два питання: затвердження статусу офіційних футбольних символів України — гасел "Слава Україні" і "Героям Слава" та затвердження малого і великого герба національних збірних України із зображенням карти України.

Джерело: голова Української асоціації футболу Андрій Павелко у Facebook

Пряма мова: "Футбольні символи України, давно визнані усіма нашими вболівальникам і футбольною спільнотою загалом, мають бути захищені і увіковічені в футбольній традиції нашої держави. Тому виступив з ініціативою оперативно скликати онлайн засідання Виконкому УАФ.

Завтра на розгляд і голосування членів Виконкому УАФ запропонував винести кілька питань:

- про затвердження статусу офіційних футбольних символів України — гасел "Слава Україні" і "Героям Слава";

- про затвердження малого і великого герба національних збірних України (із зображенням карти України у її неподільних кордонах, які визнані ООН, з Кримом і тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей)".

Деталі: Павелко зазначив, що така позиція стане відповіддю на численні слова підтримки на адресу УАФ і збірної після презентації нової форми на Євро-2020.

Голова асоціації визнав, що привертаючи увагу до форми українських футболістів Росія сприяла тому, що "усі міжнародні ЗМІ і соціальні мережі рясніють написами: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!".

Він також повідомив, що перемовини із УЄФА, на які він вилетів 10 червня, будуть продовжені 11 червня.

Передісторія: