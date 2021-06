Лозунги, которые не нравятся УЕФА и РФ, хотят сделать футбольными символами Украины

На рассмотрение исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола 11 июня вынесут два вопроса: утверждение статуса официальных футбольных символов Украины – лозунгов "Слава Украине" и "Героям Слава" и утверждение малого и большого герба национальных сборных Украины с изображением карты Украины.

Источник: председатель Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в Facebook

Прямая речь: "Футбольные символы Украины, давно признаны всеми нашими болельщиками, футбольной общественностью в целом, должны быть защищены и увековечены в футбольной традиции нашего государства. Поэтому выступил с инициативой оперативно созвать онлайн заседание Исполкома УАФ.

Завтра на рассмотрение и голосование членов Исполкома УАФ предложил вынести несколько вопросов:

– об утверждении статуса официальных футбольных символов Украины - лозунгов "Слава Украине" и "Героям Слава";

– об утверждении малого и большого герба национальных сборных Украины (с изображением карты Украины в ее неделимых границах, которые признаны ООН, с Крымом и временно оккупированными частями Донецкой и Луганской областей)".

Детали: Павелко отметил, что такая позиция станет ответом на многочисленные слова поддержки в адрес УАФ и сборной после презентации новой формы на Евро-2020.

Председатель ассоциации признал, что привлекая внимание к форме украинских футболистов Россия способствовала тому, что "все международные СМИ и социальные сети пестрят надписями: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!".

Он также сообщил, что переговоры с УЕФА, на которые он вылетел 10 июня, будут продолжены 11 июня.

Предыстория: