Разумков: "Героям слава!" – закріплене законом звертання

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков нагадав, що слоган "Слава Україні! Героям слава!" на новій формі національної збірної України з футболу є закріпленим у законі звертанням і не ображає нічиїх почуттів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на брифінг Разумкова в рамках Всеукраїнського форуму місцевого самоврядування 11 червня

Пряма мова: "Я не футболіст, але вважаю, що це (внесення коригування у форму національної збірної України з футболу – ред.) не зовсім справа УЄФА. Там не було чогось образливого щодо УЄФА. Це (гасло "Слава Україні! – Героям слава!" – ред.) офіційно закріплене на законодавчому рівні українське звернення".

Деталі: Разумков додав, що це звертання "точно не кривдить нічиїх почуттів і не принижує чиєїсь гідності".

Для довідки: У жовтні 2018 року Верховна Рада затвердила вітання "Слава Україні!" – "Героям слава!" в армії та в поліції.

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