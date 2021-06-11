Разумков: "Героям слава!" – закріплене законом звертання
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков нагадав, що слоган "Слава Україні! Героям слава!" на новій формі національної збірної України з футболу є закріпленим у законі звертанням і не ображає нічиїх почуттів.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на брифінг Разумкова в рамках Всеукраїнського форуму місцевого самоврядування 11 червня
Пряма мова: "Я не футболіст, але вважаю, що це (внесення коригування у форму національної збірної України з футболу – ред.) не зовсім справа УЄФА. Там не було чогось образливого щодо УЄФА. Це (гасло "Слава Україні! – Героям слава!" – ред.) офіційно закріплене на законодавчому рівні українське звернення".
Деталі: Разумков додав, що це звертання "точно не кривдить нічиїх почуттів і не принижує чиєїсь гідності".
Для довідки: У жовтні 2018 року Верховна Рада затвердила вітання "Слава Україні!" – "Героям слава!" в армії та в поліції.
Передісторія:
- Українська національна збірна представила нову форму, в якій виступатиме на Євро-2020. На футболках зображений контур країни з Кримом, на спині – напис "Слава Україні!", а на комірі зсередини – "Героям слава!"
- Російський футбольний союз надіслав лист до УЄФА, де поскаржився на "політичний лозунг" на формі української збірної на чемпіонаті Європи.
- 10 червня стало відомо, що Союз європейських футбольних асоціацій зажадав від збірної України по футболу прибрати з форми для чемпіонату Європи напис "Героям слава".
- В Україні, зокрема, в Офісі президента, вважають гасло на формі української збірної абсолюто слушним.