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Разумков: "Героям слава!" – закріплене законом звертання

П'ятниця, 11 червня 2021, 12:15
Фото з сайту ВР

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков нагадав, що слоган "Слава Україні! Героям слава!" на новій формі національної збірної України з футболу є закріпленим у законі звертанням і не ображає нічиїх почуттів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на брифінг Разумкова в рамках Всеукраїнського форуму місцевого самоврядування 11 червня

Пряма мова: "Я не футболіст, але вважаю, що це (внесення коригування у форму національної збірної України з футболу – ред.) не зовсім справа УЄФА. Там не було чогось образливого щодо УЄФА. Це (гасло "Слава Україні! – Героям слава!" – ред.) офіційно закріплене на законодавчому рівні українське звернення".

Деталі: Разумков додав, що це звертання "точно не кривдить нічиїх почуттів і не принижує чиєїсь гідності".

Для довідки: У жовтні 2018 року Верховна Рада затвердила вітання "Слава Україні!" – "Героям слава!" в армії та в поліції.

Передісторія:

  • Українська національна збірна представила нову форму, в якій виступатиме на Євро-2020. На футболках зображений контур країни з Кримом, на спині – напис "Слава Україні!", а на комірі зсередини – "Героям слава!"
  • Російський футбольний союз надіслав лист до УЄФА, де поскаржився на "політичний лозунг" на формі української збірної на чемпіонаті Європи. 
  • 10 червня стало відомо, що Союз європейських футбольних асоціацій зажадав від збірної України по футболу прибрати з форми для чемпіонату Європи напис "Героям слава".
  • В Україні, зокрема, в Офісі президента, вважають гасло на формі української збірної абсолюто слушним. 

Теми: УЄФАУкраїнафутбол


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