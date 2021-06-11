Разумков: "Героям слава!" – закрепленное законом обращение

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков напомнил, что слоган "Слава Украине! Героям слава!" на новой форме национальной сборной Украины по футболу является закрепленным в законе обращением и не оскорбляет ничьих чувств.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на брифинг Разумкова в рамках Всеукраинского форума местного самоуправления 11 июня

Прямая речь: "Я не футболист, но считаю, что это (внесение корректировки в форму национальной сборной Украины по футболу – ред.) не совсем дело УЕФА. Там не было ничего оскорбительного в отношении УЕФА. Это (слоган "Слава Украине! – Героям слава!" – ред.) официально закрепленное на законодательном уровне украинское обращение".

Детали: Разумков добавил, что это обращение "точно не обижает ничьих чувств и не унижает чьего-то достоинства".

Для справки: В октябре 2018 года Верховная Рада утвердила приветствие "Слава Украине!" – "Героям слава!" в армии и в полиции.

Предыстория: