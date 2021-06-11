Разумков: "Героям слава!" – закрепленное законом обращение
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков напомнил, что слоган "Слава Украине! Героям слава!" на новой форме национальной сборной Украины по футболу является закрепленным в законе обращением и не оскорбляет ничьих чувств.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на брифинг Разумкова в рамках Всеукраинского форума местного самоуправления 11 июня
Прямая речь: "Я не футболист, но считаю, что это (внесение корректировки в форму национальной сборной Украины по футболу – ред.) не совсем дело УЕФА. Там не было ничего оскорбительного в отношении УЕФА. Это (слоган "Слава Украине! – Героям слава!" – ред.) официально закрепленное на законодательном уровне украинское обращение".
Детали: Разумков добавил, что это обращение "точно не обижает ничьих чувств и не унижает чьего-то достоинства".
Для справки: В октябре 2018 года Верховная Рада утвердила приветствие "Слава Украине!" – "Героям слава!" в армии и в полиции.
Предыстория:
- Украинская национальная сборная представила новую форму, в которой будет выступать на Евро-2020. На футболках изображен контур карты страны с Крымом, на спине – надпись "Слава Украине!", а на вороте изнутри – "Героям слава!"
- Российский футбольный союз направил письмо в УЕФА, где пожаловался на "политический лозунг" на форме украинской сборной на чемпионате Европы.
- 10 июня стало известно, что союз европейских футбольных ассоциаций потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы для чемпионата Европы надпись "Героям слава".
- В Украине, в частности в Офисе президента, считают слоган на форме украинской сборной абсолюто правильным.