Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Разумков: "Героям слава!" – закрепленное законом обращение

Пятница, 11 июня 2021, 12:15
Фото с сайта ВР

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков напомнил, что слоган "Слава Украине! Героям слава!" на новой форме национальной сборной Украины по футболу является закрепленным в законе обращением и не оскорбляет ничьих чувств.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на брифинг Разумкова в рамках Всеукраинского форума местного самоуправления 11 июня

Прямая речь: "Я не футболист, но считаю, что это (внесение корректировки в форму национальной сборной Украины по футболу – ред.) не совсем дело УЕФА. Там не было ничего оскорбительного в отношении УЕФА. Это (слоган "Слава Украине! – Героям слава!" – ред.) официально закрепленное на законодательном уровне украинское обращение".

Детали: Разумков добавил, что это обращение "точно не обижает ничьих чувств и не унижает чьего-то достоинства".

Для справки: В октябре 2018 года Верховная Рада утвердила приветствие "Слава Украине!" – "Героям слава!" в армии и в полиции.

Предыстория:

  • Украинская национальная сборная представила новую форму, в которой будет выступать на Евро-2020. На футболках изображен контур карты страны с Крымом, на спине – надпись "Слава Украине!", а на вороте изнутри – "Героям слава!"
  • Российский футбольный союз направил письмо в УЕФА, где пожаловался на "политический лозунг" на форме украинской сборной на чемпионате Европы.
  • 10 июня стало известно, что союз европейских футбольных ассоциаций потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы для чемпионата Европы надпись "Героям слава".
  • В Украине, в частности в Офисе президента, считают слоган на форме украинской сборной абсолюто правильным.

Темы: УЕФАУкраинафутбол


powered by lun.ua
Главное сегодня

США утвердили $150 млн на помощь в сфере безопасности для Украины

ФотоМИД РФ приравняло лозунг на футболке сборной Украины с нацистским приветствием. Вспомнили и США

Новости 11 июня: "Героям Слава!" на форме, свежая социология

На Евро-2020 форму откорректируют, но "Героям слава!" с продаж не будут изымать

Оккупанты убили украинского военного на Донбассе

фотоКанадские дипломаты надели форму украинской сборной

Все новости...
УЕФА
"Героям слава": Павелко вылетел в Рим и ведет переговоры о форме украинской сборной
УЕФА потребовал убрать "Героям слава" с украинской формы – СМИ
В УЕФА начали дисциплинарное производство против клубов, оставшихся в Суперлиге
Последние новости
23:44
Встреча Байдена и Зеленского планируется на конец июля – Кулеба
23:05
"Мертвые души" в списках: ЦИК отказала группе, которая хотела референдум по земле
22:26
США утвердили $150 млн на помощь в сфере безопасности для Украины
22:13
Новости экономики: обыски в "Нафтогазе", следующий транш МВФ
21:52
ФотоМИД РФ приравняло лозунг на футболке сборной Украины с нацистским приветствием. Вспомнили и США
21:31
Huawei планирует выпустить технологию беспилотного авто в 2025 году
21:21
Новости 11 июня: "Героям Слава!" на форме, свежая социология
21:20
Украина будет развивать водородную энергетику с итальянской компанией
20:58
Агентство ЕС утвердило предприятие во Франции для производства вакцины Moderna
20:39
Боевики устроили стрельбу, но обвиняют ВСУ
Все новости...