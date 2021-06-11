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Міністерство запустило кримськотатарську версію свого сайту

П'ятниця, 11 червня 2021, 14:20
Міністерство запустило кримськотатарську версію свого сайту

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України запустило у тестовому режимі версію свого вебсайту кримськотатарською мовою.

Джерело: пресслужба Мінінтеграції

Деталі: Зазначається, що версію сайту зробили для підтримки мови корінних народів. Також це рішення є важливим елементом в контексті реалізації Концепції розвитку кримськотатарської мови та подальшої реалізації проєкту закону "Про корінні народи".

Наразі ще відбувається процес перекладу інформації та наповнення вебсайту кримськотатарською мовою.

Повноцінний запуск буде завершено протягом 2-3 місяців, після закінчення усіх технічних робіт.

Дослівно: "Ми вже почали рухатись в напрямку реалізації ухваленої 7 квітня урядом Концепції розвитку кримськотатарської мови, вже подано до Верховної Ради проєкт закону "Про корінні народи". І наразі паралельно зі зверненнями до компанії Google та Duolingo, ми почали з себе і запустили в тестовому режимі кримськотатарську версію вебсайту Міністерства.

Наша мета – забезпечити всебічний розвиток і функціонування поряд з державною мовою, мови корінних народів України в усіх сферах суспільного життя".

Передісторія: 

  • Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про корінні народи, який покликаний закріпити їх статут. 
  • Згідно з законопроєктом, корінними народами України на території Криму є кримські татари, караїми, кримчаки.
  • У 2014 році Верховна Рада визнала кримських татар корінним народом.

Українська правда

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Теми: кримські татариМінТОТ
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