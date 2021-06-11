Министерство запустило крымскотатарскую версию своего сайта

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины запустило в тестовом режиме версию своего веб-сайта на крымскотатарском языке.

Источник: пресс-служба Мининтеграции

Детали: Отмечается, что версию сайта сделали для поддержки языка коренных народов. Также это решение является важным элементом в контексте реализации Концепции развития крымскотатарского языка и дальнейшей реализации проекта закона "О коренных народах".

Пока еще идет процесс перевода информации и наполнения сайта на крымскотатарском языке.

Полноценный запуск будет завершен в течение 2-3 месяцев, после окончания всех технических работ.

Дословно: "Мы уже начали двигаться в направлении реализации принятой 7 апреля правительством Концепции развития крымскотатарского языка, уже подан в Верховную Раду проект закона "О коренных народах". И пока параллельно с обращениями к компании Google и Duolingo, мы начали с себя и запустили в тестовом режиме крымскотатарскую версию веб-сайта Министерства.

Наша цель - обеспечить всестороннее развитие и функционирование наряду с государственным языком, языки коренных народов Украины во всех сферах общественной жизни".

Предыстория: