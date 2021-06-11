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Министерство запустило крымскотатарскую версию своего сайта

Пятница, 11 июня 2021, 14:20

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины запустило в тестовом режиме версию своего веб-сайта на крымскотатарском языке.

Источник: пресс-служба Мининтеграции

Детали: Отмечается, что версию сайта сделали для поддержки языка коренных народов. Также это решение является важным элементом в контексте реализации Концепции развития крымскотатарского языка и дальнейшей реализации проекта закона "О коренных народах".

Пока еще идет процесс перевода информации и наполнения сайта на крымскотатарском языке.

Полноценный запуск будет завершен в течение 2-3 месяцев, после окончания всех технических работ.

Дословно: "Мы уже начали двигаться в направлении реализации принятой 7 апреля правительством Концепции развития крымскотатарского языка, уже подан в Верховную Раду проект закона "О коренных народах". И пока параллельно с обращениями к компании Google и Duolingo, мы начали с себя и запустили в тестовом режиме крымскотатарскую версию веб-сайта Министерства.

Наша цель - обеспечить всестороннее развитие и функционирование наряду с государственным языком, языки коренных народов Украины во всех сферах общественной жизни".

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о коренных народах, который позвали закрепить их устав.
  • Согласно законопроекту, коренными народами Украины на территории Крыма являются крымские татары, караимы, крымчаки.
  • В 2014 году Верховная Рада признала крымских татар коренным народом.

Украинская правда
Темы: крымские татарыМВОТ


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