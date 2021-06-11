Канадські дипломати також одягнули форму української збірної

Посольство Канади в Україні оприлюднило світлини, на яких працівники одягнені у форму збірної України з футболу.

Джерело: посольство у Twitter

Дослівно: "Новий дрескод в посольстві Канади в Україні? Гарної всім п'ятниці!".

Цьому передувало: 10 червня тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та співробітники американського посольства одягли нову форму збірної України. Це ж зробили і у посольстві Британії.

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