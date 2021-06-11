Канадські дипломати також одягнули форму української збірної
П'ятниця, 11 червня 2021, 18:05
Посольство Канади в Україні оприлюднило світлини, на яких працівники одягнені у форму збірної України з футболу.
Джерело: посольство у Twitter
Дослівно: "Новий дрескод в посольстві Канади в Україні? Гарної всім п'ятниці!".
Цьому передувало: 10 червня тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та співробітники американського посольства одягли нову форму збірної України. Це ж зробили і у посольстві Британії.
Нагадаємо:
- 6 червня Українська національна збірна представила нову форму, в якій виступатиме на Євро-2020 з контуром країни з Кримом та написами "Слава Україні!" на спині й "Героям слава!" на комірі.
- 10 червня Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) зажадала від збірної України по футболу прибрати з форми для чемпіонату Європи напис "Героям слава".
Українська правда