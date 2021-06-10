Команда посольства США одягнула нову форму української збірної на Євро-2020
Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та співробітники американського посольства одягли нову форму збірної України на Євро-2020 та відзначили її чудовий вигляд.
Джерело: Посольство США в Україні і коментар Крістіни Квін "Українській правді"
Дослівно: "З нетерпінням чекаємо на першу гру в неділю! Не знаємо, хто переможе, але українська команда виглядатиме чудово!"
Пряма мова Квін: "Нам подобається нова форма національної збірної з футболу, і ми думаємо, що це чудовий спосіб висловити нашу підтримку.
Дякую Андрію Павелку та Українській футбольної асоціації за допомогу в демонстрації цих примірників. Ми носимо їх із гордістю на знак солідарності з боротьбою України за свій суверенітет і територіальну цілісність.
Україо, вперед!".
Передісторія:
- 10 червня стало відомо, що союз європейських футбольних асоціацій зажадав від збірної України по футболу прибрати з форми для чемпіонату Європи напис "Героям слава".
- Російський футбольний союз надіслав лист до УЄФА, де поскаржився на "політичний лозунг" на формі української збірної на чемпіонаті Європи.
- В Україні, зокрема, в Офісі президента, вважають гасло на формі української збірної абсолютно слушним.
- Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що зараз перебуває у Римі, де тривають перемовини з представниками УЄФА з приводу футбольної форми української збірної.