Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Команда посольства США одягнула нову форму української збірної на Євро-2020

Четвер, 10 червня 2021, 20:20
Команда посольства США одягнула нову форму української збірної на Євро-2020
ФОТО З FACEBOOK АНДРІЯ ПАВЕЛКА

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та співробітники американського посольства одягли нову форму збірної України на Євро-2020 та відзначили її чудовий вигляд. 

Джерело: Посольство США в Україні і коментар Крістіни Квін "Українській правді"

Дослівно: "З нетерпінням чекаємо на першу гру в неділю! Не знаємо, хто переможе, але українська команда виглядатиме чудово!"

 
Співробітники Посольства США в Україні

Пряма мова Квін: "Нам подобається нова форма національної збірної з футболу, і ми думаємо, що це чудовий спосіб висловити нашу підтримку.

Дякую Андрію Павелку та Українській футбольної асоціації за допомогу в демонстрації цих примірників. Ми носимо їх із гордістю на знак солідарності з боротьбою України за свій суверенітет і територіальну цілісність.

Україо, вперед!".

 
Крістіна Квін

Передісторія:

  • 10 червня стало відомо, що союз європейських футбольних асоціацій зажадав від збірної України по футболу прибрати з форми для чемпіонату Європи напис "Героям слава".
  • Російський футбольний союз надіслав лист до УЄФА, де поскаржився на "політичний лозунг" на формі української збірної на чемпіонаті Європи. 
  • В Україні, зокрема, в Офісі президента, вважають гасло на формі української збірної абсолютно слушним.
  • Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що зараз перебуває у Римі, де тривають перемовини з представниками УЄФА з приводу футбольної форми української збірної. 

Українська правда, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАфутболдипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
США
Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: