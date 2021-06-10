Команда посольства США одягнула нову форму української збірної на Євро-2020
Четвер, 10 червня 2021, 20:20
Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та співробітники американського посольства одягли нову форму збірної України на Євро-2020 та відзначили її чудовий вигляд.
Джерело: Посольство США в Україні
Дослівно: "З нетерпінням чекаємо на першу гру в неділю! Не знаємо, хто переможе, але українська команда виглядатиме чудово!"
Передісторія:
- 10 червня стало відомо, що союз європейських футбольних асоціацій зажадав від збірної України по футболу прибрати з форми для чемпіонату Європи напис "Героям слава".
- Російський футбольний союз надіслав лист до УЄФА, де поскаржився на "політичний лозунг" на формі української збірної на чемпіонаті Європи.
- В Україні, зокрема, в Офісі президента, вважають гасло на формі української збірної абсолютно слушним.
- Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що зараз перебуває у Римі, де тривають перемовини з представниками УЄФА з приводу футбольної форми української збірної.
Українська правда