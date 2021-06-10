Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Команда посольства США одягнула нову форму української збірної на Євро-2020

Четвер, 10 червня 2021, 20:20
ФОТО З FACEBOOK АНДРІЯ ПАВЕЛКА

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та співробітники американського посольства одягли нову форму збірної України на Євро-2020 та відзначили її чудовий вигляд. 

Джерело: Посольство США в Україні

Дослівно: "З нетерпінням чекаємо на першу гру в неділю! Не знаємо, хто переможе, але українська команда виглядатиме чудово!"

 
Співробітники Посольства США в Україні
 
Крістіна Квін

Передісторія:

  • 10 червня стало відомо, що союз європейських футбольних асоціацій зажадав від збірної України по футболу прибрати з форми для чемпіонату Європи напис "Героям слава".
  • Російський футбольний союз надіслав лист до УЄФА, де поскаржився на "політичний лозунг" на формі української збірної на чемпіонаті Європи. 
  • В Україні, зокрема, в Офісі президента, вважають гасло на формі української збірної абсолютно слушним.
  • Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що зараз перебуває у Римі, де тривають перемовини з представниками УЄФА з приводу футбольної форми української збірної. 

Українська правда
Теми: дипломатичні відносини


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Гасла, які не подобаються УЄФА та РФ, хочуть зробити футбольними символами України

"Зомбування" – Порошенко прокоментував розслідування щодо "плівок Медведчука" 

Новини 10 червня: УЄФА проти напису "Героям слава", визнання свідоцтв вакцинації України

Байден почав візит до Європи з попередження для Росії

ФотоКоманда посольства США одягнула нову форму української збірної на Євро-2020

Труби першої нитки "Північного потоку – 2" укладено

Усі новини...
дипломатичні відносини
Байден і Путін проведуть переговори в Женеві на віллі XVIII століття
В Україні почало роботу посольство Ірландії
Таїланд передав Україні прах посла: тиждень тривала церемонія в храмі
Останні новини
01:01
Боррель підтвердив участь у Кримській платформі
00:24
У М’янмі порушили нові справи проти Аун Сан Су Чжі
23:55
Гасла, які не подобаються УЄФА та РФ, хочуть зробити футбольними символами України
23:40
Ексспівробітниця інституту біотехнологій вкрала штами небезпечного вірусу – ОГПУ
23:04
США обіцяють переслідувати причетних до будівництва "Північного потоку-2"
22:24
Новини економіки: Шмигаль погрожує "Газпрому", Україна наростила торгівлю з Британією
22:19
"Зомбування" – Порошенко прокоментував розслідування щодо "плівок Медведчука" 
21:28
США розраховують на повернення послів до Вашингтона і Москви після саміту – ЗМІ
21:09
Новини 10 червня: УЄФА проти напису "Героям слава", визнання свідоцтв вакцинації України
20:55
Виробники продуктів харчування підняли ціни на 30% за рік
Усі новини...