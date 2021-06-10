Команда посольства США одягнула нову форму української збірної на Євро-2020

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та співробітники американського посольства одягли нову форму збірної України на Євро-2020 та відзначили її чудовий вигляд.

Джерело: Посольство США в Україні і коментар Крістіни Квін "Українській правді"

Дослівно: "З нетерпінням чекаємо на першу гру в неділю! Не знаємо, хто переможе, але українська команда виглядатиме чудово!"

Співробітники Посольства США в Україні

Пряма мова Квін: "Нам подобається нова форма національної збірної з футболу, і ми думаємо, що це чудовий спосіб висловити нашу підтримку.

Дякую Андрію Павелку та Українській футбольної асоціації за допомогу в демонстрації цих примірників. Ми носимо їх із гордістю на знак солідарності з боротьбою України за свій суверенітет і територіальну цілісність.

Україо, вперед!".

Крістіна Квін

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