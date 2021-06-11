Британські дипломати одягли форму українських футболістів із Кримом на мапі

Представники посольства Великої Британії в Києві слідом за американськими дипломатами вдягнули нову патріотичну форму Збірної України з футболу на тлі критики форми з боку Росії та прохання УЄФА прибрати гасло "Героям слава" з неї перед "Євро-2020".

Джерело: British Embassy Kyiv у Facebook

Дослівно: "Ми не могли не приміряти на собі нову форму збірної України з футболу, на якій зображено мапу країни у її міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом.

Бажаємо всім командам успіху та нехай переможуть найсильніші!".

Цьому передувало: 10 червня тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та співробітники американського посольства одягли нову форму збірної України на Євро-2020 та відзначили її чудовий вигляд.

"Нам подобається нова форма національної збірної з футболу, і ми думаємо, що це чудовий спосіб висловити нашу підтримку", – пояснила Квін.

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