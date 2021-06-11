Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британські дипломати одягли форму українських футболістів із Кримом на мапі

П'ятниця, 11 червня 2021, 14:08
Британські дипломати одягли форму українських футболістів із Кримом на мапі

Представники посольства Великої Британії в Києві слідом за американськими дипломатами вдягнули нову патріотичну форму Збірної України з футболу на тлі критики форми з боку Росії та прохання УЄФА прибрати гасло "Героям слава" з неї перед "Євро-2020". 

Джерело: British Embassy Kyiv у Facebook 

Дослівно: "Ми не могли не приміряти на собі нову форму збірної України з футболу, на якій зображено мапу країни у її міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом.

Бажаємо всім командам успіху та нехай переможуть найсильніші!".

 

Цьому передувало: 10 червня тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та співробітники американського посольства одягли нову форму збірної України на Євро-2020 та відзначили її чудовий вигляд. 

"Нам подобається нова форма національної збірної з футболу, і ми думаємо, що це чудовий спосіб висловити нашу підтримку", – пояснила Квін. 

Передісторія:

  • Із 11 червня до 11 липня 2021 року пройде чемпіонат Європи з футболу 2020 року, який перенесли на рік через пандемію Covid-19.
  • 6 червня Українська національна збірна представила нову форму, в якій виступатиме на Євро-2020 з контуром країни з Кримом та написами "Слава Україні!" на спині й "Героям слава!" на комірі.
  • 8 червня Російська футбольна спіока надіслала лист до УЄФА, де поскаржився на "політичне гасло" на формі української збірної на чемпіонаті Європи. 
  • 10 червня Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) зажадала від збірної України по футболу прибрати з форми для чемпіонату Європи напис "Героям слава".
  • В Офісі президента України назвали гасло на формі української збірної абсолютно слушним. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що в Римі 10 червня тривали перемовини з представниками УЄФА з приводу форми української збірної. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіяфутболспортКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Велика Британія
Британія дарує Україні 17 пожежних машин
Глава МЗС Британії застеріг Росію від провокацій на ЗАЕС
Розвідка Британії пояснила, для чого Росії окремий підрозділ Чорноморського флоту на Азові
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: