Британські дипломати одягли форму українських футболістів із Кримом на мапі
Представники посольства Великої Британії в Києві слідом за американськими дипломатами вдягнули нову патріотичну форму Збірної України з футболу на тлі критики форми з боку Росії та прохання УЄФА прибрати гасло "Героям слава" з неї перед "Євро-2020".
Джерело: British Embassy Kyiv у Facebook
Дослівно: "Ми не могли не приміряти на собі нову форму збірної України з футболу, на якій зображено мапу країни у її міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом.
Бажаємо всім командам успіху та нехай переможуть найсильніші!".
Цьому передувало: 10 червня тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та співробітники американського посольства одягли нову форму збірної України на Євро-2020 та відзначили її чудовий вигляд.
"Нам подобається нова форма національної збірної з футболу, і ми думаємо, що це чудовий спосіб висловити нашу підтримку", – пояснила Квін.
Передісторія:
- Із 11 червня до 11 липня 2021 року пройде чемпіонат Європи з футболу 2020 року, який перенесли на рік через пандемію Covid-19.
- 6 червня Українська національна збірна представила нову форму, в якій виступатиме на Євро-2020 з контуром країни з Кримом та написами "Слава Україні!" на спині й "Героям слава!" на комірі.
- 8 червня Російська футбольна спіока надіслала лист до УЄФА, де поскаржився на "політичне гасло" на формі української збірної на чемпіонаті Європи.
- 10 червня Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) зажадала від збірної України по футболу прибрати з форми для чемпіонату Європи напис "Героям слава".
- В Офісі президента України назвали гасло на формі української збірної абсолютно слушним. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що в Римі 10 червня тривали перемовини з представниками УЄФА з приводу форми української збірної.