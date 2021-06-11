Канадские дипломаты надели форму украинской сборной

Посольство Канады в Украине обнародовало фотографии, на которых работники одеты в форму сборной Украины по футболу.

Источник: посольство в Twitter

Дословно: "Новый дресс-код в посольстве Канады в Украине? Хорошей всем пятницы!".

Этому предшествовало: 10 июня Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин и сотрудники американского посольства надели новую форму сборной Украины на Евро-2020 и отметили ее прекрасный вид. Это же сделали и в посольстве Британии.

Напомним: