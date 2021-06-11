Канадские дипломаты надели форму украинской сборной
Пятница, 11 июня 2021, 18:05
Посольство Канады в Украине обнародовало фотографии, на которых работники одеты в форму сборной Украины по футболу.
Источник: посольство в Twitter
Дословно: "Новый дресс-код в посольстве Канады в Украине? Хорошей всем пятницы!".
Этому предшествовало: 10 июня Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин и сотрудники американского посольства надели новую форму сборной Украины на Евро-2020 и отметили ее прекрасный вид. Это же сделали и в посольстве Британии.
Напомним:
- 6 июня Украинская национальная сборная представила новую форму, в которой будет выступать на Евро-2020 с контуром страны с Крымом и надписями "Слава Украине!" на спине и "Героям слава!" на воротнике.
- 10 июня Союз европейских футбольных ассоциаций потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы для чемпионата Европы надпись "Героям слава".
Украинская правда