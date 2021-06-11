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В УАФ вважають, що є перспективи залишити на формі "Героям слава!"

П'ятниця, 11 червня 2021, 19:02
В УАФ вважають, що є перспективи залишити на формі Героям слава!

Затвердження Українською асоціацією футболу як офіційного футбольного статусу гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" дозволяє вирішити позитивно питання з Європейським футбольним Союзом щодо форми української збірної.

Джерело: віцепрезидент УАФ Сергій Куніцин, якого цитує Радіо Свобода

Пряма мова Куніцина: "У нас дуже фахові юристи в УАФ. Наскільки мені відомо, це (рішення УАФ про надання в ній офіційного статусу гаслам "Слава Україні!" і "Героям слава!" – ред.) може бути шляхом до позитивного вирішення цього питання.

Найвищий футбольний орган держави затвердив цей логотип, ці слова як офіційні. І це дає юридичні підстави для того, щоби ми перемогли. Я сподіваюся на це".

Передісторія:

  • 6 червня Українська національна збірна представила нову форму, в якій виступатиме на Євро-2020 з контуром країни з Кримом та написами "Слава Україні!" на спині й "Героям слава!" на комірі.
  • 10 червня Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) зажадала від збірної України по футболу прибрати з форми для чемпіонату Європи напис "Героям слава".
  • Після цього президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що перебуває у Римі, де тривають перемовини з представниками УЄФА з приводу футбольної форми української збірної.

"Українська правда" в Threads

Теми: футболРосіяУкраїна
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