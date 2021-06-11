Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В УАФ вважають, що є перспективи залишити на формі "Героям слава!"

П'ятниця, 11 червня 2021, 19:02

Затвердження Українською асоціацією футболу як офіційного футбольного статусу гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" дозволяє вирішити позитивно питання з Європейським футбольним Союзом щодо форми української збірної.

Джерело: віцепрезидент УАФ Сергій Куніцин, якого цитує Радіо Свобода

Пряма мова Куніцина: "У нас дуже фахові юристи в УАФ. Наскільки мені відомо, це (рішення УАФ про надання в ній офіційного статусу гаслам "Слава Україні!" і "Героям слава!" – ред.) може бути шляхом до позитивного вирішення цього питання.

Найвищий футбольний орган держави затвердив цей логотип, ці слова як офіційні. І це дає юридичні підстави для того, щоби ми перемогли. Я сподіваюся на це".

Передісторія:

  • 6 червня Українська національна збірна представила нову форму, в якій виступатиме на Євро-2020 з контуром країни з Кримом та написами "Слава Україні!" на спині й "Героям слава!" на комірі.
  • 10 червня Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) зажадала від збірної України по футболу прибрати з форми для чемпіонату Європи напис "Героям слава".
  • Після цього президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що перебуває у Римі, де тривають перемовини з представниками УЄФА з приводу футбольної форми української збірної.

Теми: футболРосіяУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден готувався до зустрічі з Путіним на брифінгах з розвідки — Time

The Times: Лідери ЄС погрожуватимуть Джонсону торговельною війною через Північну Ірландію

У Volkswagen кажуть про витік даних — постраждали 3,3 млн людей

Євро-2020 стартував: Італія розгромила Туреччину

США затвердили $150 млн безпекової допомоги для України

ФотоМЗС РФ прирівняло гасло на футболці збірної України до нацистського вітання. Згадали і США

Усі новини...
футбол
Українці, які їдуть до Румунії на Євро-2020, звільняються від 14-денного карантину
Канадські дипломати також одягнули форму української збірної
Британські дипломати одягли форму українських футболістів із Кримом на мапі
Останні новини
06:49
ЗМІ: Лондон подумує відкласти зняття коронавірусних обмежень до липня
06:28
Бразилія обійшла Індію за поширеністю COVID-19
05:50
У Novavax заявляють, що їхня вакцина захищає від південноафриканського COVID-19
04:51
Байден готувався до зустрічі з Путіним на брифінгах з розвідки — Time
03:56
The Times: Лідери ЄС погрожуватимуть Джонсону торговельною війною через Північну Ірландію
03:22
У Пакистані вирішили заблокувати телефони тим, хто відмовився вакцинуватися
02:29
Путін назвав “нісенітницею” інформацію WP про російський супутник для Ірану
01:48
Ізраїльські солдати застрелили підлітка на акції протесту — палестинське МОЗ
01:06
У Volkswagen кажуть про витік даних — постраждали 3,3 млн людей
00:29
Понад 90% COVID-випадків в Британії викликані варіантом “Дельта”
Усі новини...