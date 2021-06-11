В УАФ вважають, що є перспективи залишити на формі "Героям слава!"

Затвердження Українською асоціацією футболу як офіційного футбольного статусу гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!" дозволяє вирішити позитивно питання з Європейським футбольним Союзом щодо форми української збірної.

Джерело: віцепрезидент УАФ Сергій Куніцин, якого цитує Радіо Свобода

Пряма мова Куніцина: "У нас дуже фахові юристи в УАФ. Наскільки мені відомо, це (рішення УАФ про надання в ній офіційного статусу гаслам "Слава Україні!" і "Героям слава!" – ред.) може бути шляхом до позитивного вирішення цього питання.

Найвищий футбольний орган держави затвердив цей логотип, ці слова як офіційні. І це дає юридичні підстави для того, щоби ми перемогли. Я сподіваюся на це".

Передісторія: