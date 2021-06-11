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В УАФ считают, что есть перспективы оставить на форме "Героям слава!"

Пятница, 11 июня 2021, 19:02

Утверждение Украинской ассоциацией футбола как официального футбольного статуса лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!" позволяет решить положительно вопрос с Европейским футбольным союзом по форме украинской сборной.

Источник: вице-президент УАФ Сергей Куницын, которого цитирует Радио Свобода

Прямая речь Куницына: "У нас очень профессиональные юристы в УАФ. Насколько мне известно, это (решение УАФ о предоставлении в ней официального статуса лозунгам "Слава Украине!" И "Героям слава!" - ред.) может быть путем к положительному решению этого вопроса.

Высший футбольный орган утвердил этот логотип, эти слова как официальные. И это дает юридические основания для того, чтобы мы победили. Я надеюсь на это".

Предыстория:

  • 6 июня Украинская национальная сборная представила новую форму, в которой будет выступать на Евро-2020 с контуром страны с Крымом и надписями "Слава Украине!" на спине и "Героям слава!" на воротнике.
  • 10 июня Союз европейских футбольных ассоциаций потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы для чемпионата Европы надпись "Героям слава".
  • После этого президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что находится в Риме, где продолжаются переговоры с представителями УЕФА по поводу футбольной формы украинской сборной.

Темы: футболРосcияУкраина


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