Ізраїльські солдати застрелили підлітка на акції протесту — палестинське МОЗ

Ізраїльські солдати застрелили 15-річного Мохаммеда Хамайеля на окупованому Західному березі, коли палестинці протестували проти будівництва єврейського поселення недалеко від Наблуса.

Джерело: BBC з посиланням міністерство охорони здоров'я Палестини та Reuters

Деталі: Мохаммеда Хамайеля поховали в п'ятницю.

Як повідомлялося, під час акції протесту було поранено шість осіб. В ізраїльській армії заявили, що були заворушення і життя солдатів були в небезпеці. За словами представника ізраїльських збройних сил у Reuters, "заколотники палили шини, кидали каміння і запускали феєрверки в сторону присутніх на місці солдатів, наражаючи на небезпеку їх життя… Війська відповіли засобами розгону заворушень і відкрили вогонь по учасниках заворушень".

Це сталося всього за кілька тижнів після 11-денного конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угрупуваннями бойовиків в Секторі Гази.

Акція протесту в Бейті, недалеко від Наблуса, де був убитий Мохаммед Хамайель, відбувається щотижня. Це демонстрація опозиції незаконному форпосту єврейських поселенців, відновленому в Ев’ятарі. Поселенці почали останню спробу відновити Ев’ятар минулого місяця після того, як на сусідньому перехресті був застрелений молодий ізраїльтянин Ієгуда Гетта. За даними Times of Israel, зараз на цьому місці проживає 47 сімей.

Минулої неділі ізраїльські військові видали наказ усім, хто живе в Ев’ятарі, звільнити це місце до понеділка, 14 червня, і заборонили подальше будівництво. Міністр оборони Ізраїлю відхилив прохання прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу відкласти евакуацію.

BBC зазначає, що останній термін для поселенців на від'їзд закінчується на наступний день після того, як очікується приведення до присяги нового ізраїльського уряду, що покладе край перебуванню Нетаньягу при владі. За успіху нової коаліції, її очолить Нафталі Беннетт, правий націоналіст, який відкидає концепцію палестинської держави.

З моменту свого заснування в 2013 році Ев’ятар кілька разів руйнувався ізраїльськими військами.

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