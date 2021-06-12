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Израильские солдаты застрелили подростка на акции протеста — палестинское МЗ

Суббота, 12 июня 2021, 01:48
Израильские солдаты застрелили подростка на акции протеста — палестинское МЗ

Израильские солдаты застрелили 15-летнего Мохаммеда Хамайеля на оккупированном Западном берегу, когда палестинцы протестовали против строительства еврейского поселения недалеко от Наблуса.

Источник: BBC со ссылкой министерство здравоохранения Палестины и Reuters

Детали: Мохаммеда Хамайеля похоронили в пятницу.

Как сообщалось, во время акции протеста были ранены шесть человек. В израильской армии заявили, что были беспорядки и жизни солдат были в опасности. По словам представителя израильских вооруженных сил в Reuters, "мятежники жгли шины, бросали камни и запускали фейерверки в сторону присутствующих на месте солдат, подвергая опасности их жизнь... Войска ответили средствами разгона беспорядков и открыли огонь по участникам беспорядков".

Это произошло всего через несколько недель после 11-дневного конфликта между Израилем и палестинскими группировками боевиков в секторе Газа.

Акция протеста в Бейте, недалеко от Наблуса, где был убит Мохаммед Хамайель, происходит еженедельно. Это демонстрация оппозиции незаконного форпоста еврейских поселенцев, восстановленном в Евьятаре. Поселенцы начали последнюю попытку восстановить Евьятар в прошлом месяце после того, как на соседнем перекрестке был застрелен молодой израильтянин Иегуда Гетта. По данным Times of Israel, сейчас на этом месте проживает 47 семей.

В минувшее воскресенье израильские военные выдали приказ всем, кто живет в Евьятаре, освободить это место до понедельника, 14 июня, и запретили дальнейшее строительство. Министр обороны Израиля отклонил просьбу премьер-министра Биньямина Нетаньяху отложить эвакуацию.

BBC отмечает, что последний срок для поселенцев на отъезд заканчивается на следующий день после того, как ожидается приведение к присяге нового израильского правительства, которе  положит конец пребыванию Нетаньяху у власти. По успеха новой коалиции, ее возглавит Нафтали Беннетт, правый националист, который отвергает концепцию палестинского государства.

С момента своего основания в 2013 году Евьятар несколько раз разрушался израильскими войсками.

Предыстория:

  • 10 мая сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь.
  • Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев.
  • С этого момента между Израилем и сектором Газа длились активные боевые действия. Во время эскалации в Газа убиты как минимум 232 человека. В Израиле погибли 12 человек.
  • 20 мая Сектор Газа и Израиль договорились о перемирии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Израиль
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