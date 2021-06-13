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Шкарлет про дисертацію Киви: "Жодного заперечення до Міносвіти не надійшло"

Неділя, 13 червня 2021, 02:57

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що в питанні дисертації народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви "жодного заперечення до Міносвіти не надійшло", журналіст Данило Мокрик це заперечує.

Джерело: Шкарлет в інтерв’ю Радіо Свобода, журналіст Bihus.Info Данило Мокрик у Facebook

Пряма мова Шкарлета: "... От сьогодні документи зайшли в Міністерство освіти на експертизу.

Я точно впевнений, що фахівці міністерства і експертна рада зроблять фахову експертизу цієї дисертації (Киви – ред.). А далі будемо вирішувати на підставі фактів.

Освіта поза політикою, поза прізвищами. Освіта – це перш за все професійність і спроможність захистити той рівень або ту кількість знань, необхідних для здобуття того чи іншого рівня. Тому вирок – таке..."

"Ви знаєте, дуже багато спротиву у соцмережах. Жодного заперечення до Міносвіти взагалі не надійшло.

Пряма мова Мокрика: "В інтерв'ю Радіо Свобода він (Шкарлет – ред.) сказав, що Міносвіти не отримало жодної інформації про порушення в дісєрі Киви…

Це – брехня. Через декілька днів після захисту ми з юристами BIHUS.Info скерували до МОНу заяву, в якій вказали на всі основні порушення в дисертації.

З Міністерства отримали відповідь, що відомості будуть враховані".

Передісторія:

  • Нардеп від ОПЗЖ Кива захистив дисертацію кандидата наук із державного управління на тему "Механізми впливу громадянського суспiльства на державне регулювання правоохоронної дiяльностi (на прикладі країн ЄС та України)".
  • Захист відбувся 26 квітня в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості. На ньому були присутні невідомі молодики, які не пускали на захід журналістів.
  • Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива додав до своєї кандидатської дисертації довідку з підробленим підписом, а серед підтверджень апробації своєї роботи вказав неіснуючі матеріали науково-практичних конференцій.
  • Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП), де нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива проходив аспірантуру, опублікувала в себе на сайті збірники науково-практичних конференцій з матеріалами Киви, яких раніше не було.

Теми: освітаШкарлетОПЗЖ


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