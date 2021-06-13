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Шкарлет о диссертации Кивы: "Ни одного возражения в МОН не поступило"

Воскресенье, 13 июня 2021, 02:57
Шкарлет о диссертации Кивы: Ни одного возражения в МОН не поступило

Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что в вопросе диссертации народного депутата от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Ильи Кивы "ни одного возражения в МОН не поступило", журналист Даниил Мокрик это отрицает.

Источник: Шкарлет в интервью Радио Свобода, журналист Bihus.Info Даниил Мокрик в Facebook

Прямая речь Шкарлета: "...Вот сегодня документы зашли в Министерство образования на экспертизу.

Я точно уверен, что специалисты министерства и экспертный совет сделают профессиональную экспертизу этой диссертации (Кивы – ред.). А дальше будем решать на основании фактов.

Образование вне политики, вне фамилий. Образование – это прежде всего профессионализм и способность защитить тот уровень или то количество знаний, необходимых для получения того или иного уровня. Поэтому приговор – такое..."

"Вы знаете, очень много сопротивления в соцсетях. Ни одного возражения в Минобразования вообще не поступило.

Прямая речь Мокрика: "В интервью Радио Свобода он (Шкарлет – ред.) сказал, что Минобразования не получило никакой информации о нарушениях в дисере Кивы...

Это – ложь. Через несколько дней после защиты мы с юристами BIHUS.Info направили в МОН заявление, в котором указали на основные нарушения в диссертации.

Из Министерства получили ответ, что сведения будут учтены".

Предыстория:

  • Нардеп от ОПЗЖ Кива защитил диссертацию кандидата наук по государственному управлению на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
  • Защита состоялась 26 апреля в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости. На нем присутствовали неизвестные молодые люди, которые не пускали на мероприятие журналистов.
  • Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива добавил к своей кандидатской диссертации справку с поддельной подписью, а среди подтверждений апробации своей работы указал несуществующие материалы научно-практических конференций.
  • Межрегиональная академия управления персоналом (МАУП), где нардеп от ОПЗЖ Илья Кива проходил аспирантуру, опубликовала у себя на сайте сборники научно-практических конференций с материалами Кивы, которых раньше не было.

"Украинская правда" в Threads

Темы: образованиеШкарлетОПЗЖ
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