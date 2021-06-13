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Байден не впевнений, що зможе змінити поведінку Путіна

Неділя, 13 червня 2021, 20:28
Байден не впевнений, що зможе змінити поведінку Путіна

Президент США Джо Байден заявив, що буде "дуже прямолінійним" під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, однак зазначив, що немає "гарантії", що Путін змінить свою поведінку.

Джерело: Байден під час прес-конференції в Корнуоллі, передає CNN

Пряма мова: "Немає ніякої гарантії, що ви можете змінити поведінку людини".

"Автократи мають величезну владу, і їм не потрібно відповідати перед публікою. Цілком може статися так, що якщо я відповім так, як відповім, це не переконає його – він хоче продовжувати".

Деталі: Однак Байден додав, що у Росії є "свої власні дилеми", відзначивши російську економіку, Covid-19, а також Сирію і Лівію.

На питання, чому він вважає, що Путін досі не змінив своєї поведінки у відповідь на всі дії, здійснені США, Байден відповів зі сміхом: "Він Володимир Путін".

"Росія веде діяльність, яка, на нашу думку, суперечить міжнародним нормам, але вони також зіткнулися з деякими реальними проблемами, з якими їм буде важко впоратися", - сказав президент США.

Він також погодився з оцінкою Путіна про те, що відносини між Росією і США перебувають на низькому рівні.

"Я знаю, ви не сумніваєтеся, що я буду з ним дуже прямолінійним", - сказав Байден, звертаючись до преси.

Передісторія:

  • Президенти США Джо Байден і Росії Володимир Путін домовилися зустрітися 16 червня в Женеві. Це буде їхня перша особиста зустріч.
  • У Білому домі повідомили, що Путін і Байден обговорять "весь спектр нагальних питань". У Кремлі заявили, що планується "обговорити стан і перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин, проблематику стратегічної стабільності, а також актуальні питання міжнародного порядку денного, включаючи взаємодію в боротьбі з пандемією коронавірусу і врегулювання регіональних конфліктів".
  • Велика частина підготовки президента США Джо Байдена до зустрічі в Женеві з президентом РФ Володимиром Путіним проходила під час щоденного брифінгу розвідки. Провідною постаттю на цих брифінгах з розвідки був директор ЦРУ Вільям Бернс.
  • Президент США Джо Байден проведе одиночну прес-конференцію за підсумками зустрічі з Путіним.
  • Путін назвав свої головні очікування від зустрічі з Байденом.

Українська правда

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Теми: БайденСШАПутінРосія
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