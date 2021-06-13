Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Байден не впевнений, що зможе змінити поведінку Путіна

Неділя, 13 червня 2021, 20:28

Президент США Джо Байден заявив, що буде "дуже прямолінійним" під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, однак зазначив, що немає "гарантії", що Путін змінить свою поведінку.

Джерело: Байден під час прес-конференції в Корнуоллі, передає CNN

Пряма мова: "Немає ніякої гарантії, що ви можете змінити поведінку людини".

"Автократи мають величезну владу, і їм не потрібно відповідати перед публікою. Цілком може статися так, що якщо я відповім так, як відповім, це не переконає його – він хоче продовжувати".

Деталі: Однак Байден додав, що у Росії є "свої власні дилеми", відзначивши російську економіку, Covid-19, а також Сирію і Лівію.

На питання, чому він вважає, що Путін досі не змінив своєї поведінки у відповідь на всі дії, здійснені США, Байден відповів зі сміхом: "Він Володимир Путін".

"Росія веде діяльність, яка, на нашу думку, суперечить міжнародним нормам, але вони також зіткнулися з деякими реальними проблемами, з якими їм буде важко впоратися", - сказав президент США.

Він також погодився з оцінкою Путіна про те, що відносини між Росією і США перебувають на низькому рівні.

"Я знаю, ви не сумніваєтеся, що я буду з ним дуже прямолінійним", - сказав Байден, звертаючись до преси.

Передісторія:

  • Президенти США Джо Байден і Росії Володимир Путін домовилися зустрітися 16 червня в Женеві. Це буде їхня перша особиста зустріч.
  • У Білому домі повідомили, що Путін і Байден обговорять "весь спектр нагальних питань". У Кремлі заявили, що планується "обговорити стан і перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин, проблематику стратегічної стабільності, а також актуальні питання міжнародного порядку денного, включаючи взаємодію в боротьбі з пандемією коронавірусу і врегулювання регіональних конфліктів".
  • Велика частина підготовки президента США Джо Байдена до зустрічі в Женеві з президентом РФ Володимиром Путіним проходила під час щоденного брифінгу розвідки. Провідною постаттю на цих брифінгах з розвідки був директор ЦРУ Вільям Бернс.
  • Президент США Джо Байден проведе одиночну прес-конференцію за підсумками зустрічі з Путіним.
  • Путін назвав свої головні очікування від зустрічі з Байденом.

Українська правда
Теми: БайденСШАПутінРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Дуже сильна гра" – Зеленський про матч збірної України з Нідерландами

Євро 2020: Україна дала бій Нідерландам

Хореограф Григорій Чапкіс пішов із життя

Генсек НАТО назвав дві ознаки причетності РФ до посадки літака Ryanair

фото, відеоНетаньяху змістили з посади прем'єра Ізраїлю після 12-річного правління

У Росії виявили оригінальні мутації коронавірусу

Усі новини...
Байден
Трампу не сподобалися висловлювання Макрона про Байдена
Путін сказав, чого чекає від переговорів з Байденом
Байден та Макрон зустрілися на саміті G7
Останні новини
05:34
У Німеччині глава МОЗ хоче скасувати носіння захисних масок
04:16
ЗМІ оприлюднили всі 35 годин "плівок Медведчука"
03:19
Байден привітав новий уряд Ізраїлю
02:30
На Херсонщині поліцейський стріляв в атовців, справу розслідує ДБР – ЗМІ
01:47
"Хлопці знайшли в собі сили пресингувати" – Шевченко про гру збірної України з Нідерландами
01:17
Байден прибув у Брюссель на саміт НАТО
00:45
"Дуже сильна гра" – Зеленський про матч збірної України з Нідерландами
00:32
Лідери G7 закликали провести у Білорусі нові президентські вибори
23:53
Євро 2020: Україна дала бій Нідерландам
23:36
Зеленський подякував G7 за заклик до РФ відвести війська
Усі новини...