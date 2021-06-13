Байден не впевнений, що зможе змінити поведінку Путіна

Президент США Джо Байден заявив, що буде "дуже прямолінійним" під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, однак зазначив, що немає "гарантії", що Путін змінить свою поведінку.

Джерело: Байден під час прес-конференції в Корнуоллі, передає CNN

Пряма мова: "Немає ніякої гарантії, що ви можете змінити поведінку людини".

"Автократи мають величезну владу, і їм не потрібно відповідати перед публікою. Цілком може статися так, що якщо я відповім так, як відповім, це не переконає його – він хоче продовжувати".

Деталі: Однак Байден додав, що у Росії є "свої власні дилеми", відзначивши російську економіку, Covid-19, а також Сирію і Лівію.

На питання, чому він вважає, що Путін досі не змінив своєї поведінки у відповідь на всі дії, здійснені США, Байден відповів зі сміхом: "Він Володимир Путін".

"Росія веде діяльність, яка, на нашу думку, суперечить міжнародним нормам, але вони також зіткнулися з деякими реальними проблемами, з якими їм буде важко впоратися", - сказав президент США.

Він також погодився з оцінкою Путіна про те, що відносини між Росією і США перебувають на низькому рівні.

"Я знаю, ви не сумніваєтеся, що я буду з ним дуже прямолінійним", - сказав Байден, звертаючись до преси.

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