Байден не уверен, что сможет изменить поведение Путина
Президент США Джо Байден заявил, что будет "очень прямолинеен" во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, однако отметил, что нет "гарантии", что Путин изменит свое поведение.
Источник: Байден во время пресс-конференции в Корнуолле, передает CNN
Прямая речь: "Нет никакой гарантии, что вы можете изменить поведение человека".
"Автократы обладают огромной властью, и им не нужно отвечать перед публикой. Вполне может случиться так, что если я отвечу так, как отвечу, это не переубедит его – он хочет продолжать".
Детали: Однако Байден добавил, что у России есть "свои собственные дилеммы", отметив российскую экономику, Covid-19, а также Сирию и Ливию.
На вопрос, почему он считает, что Путин до сих пор не изменил своего поведения в ответ на все действия, предпринятые США, Байден ответил со смехом: "Он Владимир Путин".
"Россия ведет деятельность, которая, по нашему мнению, противоречит международным нормам, но они также столкнулись с некоторыми реальными проблемами, с которыми им будет трудно справиться", - сказал президент США.
Он также согласился с оценкой Путина о том, что отношения между Россией и США находятся на низком уровне.
"Я знаю, вы не сомневаетесь, что я буду с ним очень прямолинейным", - сказал Байден, обращаясь к прессе.
Предыстория:
- Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин договорились встретиться 16 июня в Женеве. Это будет их первая личная встреча.
- В Белом доме сообщили, что Путин и Байден обсудят "весь спектр насущных вопросов". В Кремле заявили, что планируется "обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".
- Большая часть подготовки президента США Джо Байдена к встрече в Женеве с президентом РФ Владимиром Путиным проходила во время ежедневного брифинга разведки. Ведущей фигурой на этих брифингах по разведке был директор ЦРУ Уильям Бернс.
- Президент США Джо Байден проведет одиночную пресс-конференцию по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на следующей неделе.
- Путин назвал свои главные ожидания от встречи с Байденом.