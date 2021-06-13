Байден не уверен, что сможет изменить поведение Путина

Президент США Джо Байден заявил, что будет "очень прямолинеен" во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, однако отметил, что нет "гарантии", что Путин изменит свое поведение.

Источник: Байден во время пресс-конференции в Корнуолле, передает CNN

Прямая речь: "Нет никакой гарантии, что вы можете изменить поведение человека".

"Автократы обладают огромной властью, и им не нужно отвечать перед публикой. Вполне может случиться так, что если я отвечу так, как отвечу, это не переубедит его – он хочет продолжать".

Детали: Однако Байден добавил, что у России есть "свои собственные дилеммы", отметив российскую экономику, Covid-19, а также Сирию и Ливию.

На вопрос, почему он считает, что Путин до сих пор не изменил своего поведения в ответ на все действия, предпринятые США, Байден ответил со смехом: "Он Владимир Путин".

"Россия ведет деятельность, которая, по нашему мнению, противоречит международным нормам, но они также столкнулись с некоторыми реальными проблемами, с которыми им будет трудно справиться", - сказал президент США.

Он также согласился с оценкой Путина о том, что отношения между Россией и США находятся на низком уровне.

"Я знаю, вы не сомневаетесь, что я буду с ним очень прямолинейным", - сказал Байден, обращаясь к прессе.

Предыстория: