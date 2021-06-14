СМИ обнародовали все 35 часов "пленок Медведчука"

Журналисты Bihus.Info опубликовали 35 часов "прослушивания" председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Источник: Hromadske, YouTube-канал Bihus.Info

Детали: Об этом говорится на YouTube-канале журналистов.

Кроме того, они обнародовали отдельное видео, в котором Денис Бигус дополнительно прокомментировал ситуацию вокруг "пленок Медведчука".

В частности, журналист раскритиковал реакцию пятого президента Украины и народного депутата от "Европейской Солидарности", который ранее посвятил этой теме большую часть своего интервью телеканалу "Прямой".

"Единственное, чего мы еще не услышали – это какой-то реакции Медведчука и каких-то ответов Порошенко. Извините, мне сложно назвать ответами его интервью на его телеканале. Это скорее демонстрация того, как час говорить, и ничего при этом по сути не сказать", - считает Бигус.

По словам журналиста, эти записи делали украинские спецслужбы: "Доказывать это уже не имеет особого смысла, потому что СБУ, Офис генерального прокурора и НАБУ это уже сказали".

А делали они это, уверяет Бигус, в рамках масштабной спецоперации еще с 2014 года.

Бигус сообщил, что весь массив записей есть довольно хаотичным, в частности там есть много разговоров, которые не имеют никакого отношения к самому Медведчука: "Услышите, например, как главари террористов в Кремль звонят".

А еще журналист рассказал, почему большое количество разговоров Медведчука не попала к этим записям. Причина в том, что политик пользовался также защищенной линией связи.

Бигус предположил, что в записях нет разговоров с Порошенко, потому что в президентской службе безопасности записывать разговоры президента просто не рискнули.

Также Бигус прокомментировал версию о том, что записи разговоров могут быть сфальсифицированы: "Тот, кто прослушает полный массив, уже где-то на 3 часу поймет, почему это не так".

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